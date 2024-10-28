Коли не можна дивитися у дзеркало: накличете біду на дім

Предки завжди наділяли дзеркала майже магічними властивостями і, природно, їх стосується й чимало народних прикмет.

З дзеркалом пов'язано чимало пересторог та забобонів, але з ними все ж варто бути обачними, аби випадково не накликати на себе бідність та біду. Поради 24 підібрали список порад щодо поводження з дзеркалами.

Цікаво Для чого збирають каштани: цікаве використання, про яке ви й не підозрювали

Не можна плакати перед дзеркалом

Повір'я стверджують, що дзеркала можуть бути провідниками у потойбіччя, а також вони пов'язують сьогодення, минуле та майбутнє. Вони можуть зчитувати емоції людини та потім впливати на життя її, коли вона дивитиметься у дзеркало знову.

Коли ви дивитеся на своє відображення, найкраще думати про щось позитивне, адже смуток, який ви відчуваєте у моменті, може згодом повернутися до вас у майбутньому.

Не можна ввечері дивитися у дзеркало

У сучасному світі дотримуватися цієї заборони майже неможливо, але в давнину люди вірили, що людину могла забрати нечиста сила, адже вважалося, що дзеркало – це справжній портал у потойбічний світ. Вночі духи мають більше сили, тож ризикувати не радили.

Не можна ставити дзеркало навпроти ліжка

Прокинутися серед ночі й побачити своє темне відображення – це точно не те, чого вам би хотілося. Тож краще подумати над розташуванням дзеркала та переконатися, що з вашого спального місця його не видно.

Але забобон має і інше пояснення – начебто вночі душа людини мандрує, і через дзеркало вона може випадково потрапити у потойбіччя.



Дзеркало не можна ставити навпроти ліжка / Фото Pexels

Не можна дивитися у тріснуте дзеркало

Дзеркала можуть вбирати та накопичувати енергетику протягом досить тривалого часу. І якщо на дзеркальній поверхні з'являться тріщини, це може призвести до звільнення великої кількості енергії. І чимало прикмет пов'язані з розбитими дзеркалами.

Найстрашніша з них передбачає сім років нещасть для всієї родини, якщо хтось зазирне у тріснуте дзеркало.

Не можна двом дивитися у одне дзеркало

Існує навіть повір'я, що двом людям не можна дивитися водночас в одне дзеркало. Вважається, що так людина може забрати удачу в іншої, або ж навпаки – віддати свої біди іншій людині.