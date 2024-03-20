Коли не варто садити часник: що кажуть народні прикмети та городники-професіонали

Навесні садять не озимий, а ярий часник. У нього м'якший смак, ніж в озимого. Також весняний часник менше хворіє, практично не страждає від шкідників та краще зберігається.

Буде цікаво Зробіть це вже в березні, щоб виростити великий врожай буряка

Водночас озимий часник дає кращий урожай та швидше дозріває. Розрізнити зовні ці 2 види часнику дуже просто – в озимого великі зубчики, вкриті рожево-фіолетовою оболонкою і зібрані навколо стрижня. У ярого – дрібні зубчики без стрижня, але є сорти й з ним.

Коли садити ярий часник

Досвідчені городники радять орієнтуватися на погоду. Для висадки часнику ґрунт має достатньо прогрітися – орієнтовно до 6 – 8 градусів. Зазвичай це відбувається у квітні, а іноді навіть на початку травня.

Затягувати з посадкою не варто, адже у ярого часнику довший період вегетації – 90 – 100 днів. Своєю чергою, в озимого вона займає 75 – 90 днів. Тому ярому потрібен буде час, щоб набратися сил для росту.

Народні ж прикмети радять садити часник після свята Благовіщення – тільки після того, як Господь благословить землю. У 2024 році воно припадає на 25 березня за новим календарем, а за старим – на 7 квітня. Проте для того, щоб точно не помилитися, коли садити ярий часник, краще все-таки орієнтуватися на погодні умови.



Скористайтеся цими порадами, щоб виростити часник / Фото Unsplash

Де краще садити часник навесні

Оберіть сонячне та захищене від протягів місце. Якщо грядку не удобрювали восени, то за 2 тижні до посадки можна внести в ґрунт органіку – приблизно 1 відро перегною на 1 квадратний метр грядки. Після цього варто все перекопати.

Якщо у ґрунту підвищена кислотність, додайте вапна, якщо ж він більш лужний – золу. Перед посадкою ще раз гарненько розпушіть ґрунт, адже часник це любить.