Для того, аби дерева дали гарний урожай влітку і восени, їх потрібно обрізати набагато раніше – на самому початку весни, повідомляє 24 Канал. Ця процедура надзвичайно важлива, і від неї залежатиме стан ваших дерев на подальший рік.

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Як обрізати дерева весною?

Перед тим, як починати обрізати гілки, варто запам'ятати кілька правил, аби обрізка принесла користь, а не шкоду вашому саду.

Використовуйте чисті інструменти. Перед тим, як обрізати гілки, секатори та пилки потрібно обробити антисептичним розчином. Після завершення робіт його потрібно обробити ще раз, аби уникнути поширення хвороб садом.

Дочекайтеся сухої погоди. Не варто проводити обрізку у вологий час, після дощу та роси – це може призвести до появи грибкових захворювань на щойно обрізаних деревах.

Обрізати потрібно старі пагони та гілки – вони вже не такі плодоносні, як молоді, але забирають у дерева сили.

Завжди обрізайте гілку над брунькою, що розташована з зовнішнього боку гілки. Обрізати потрібно навскіс, щоб вода стікала та не застоювалася, а з бруньки вийшов новий пагін.

Обріжте гілки, що ростуть вгору та вниз, бо вони мають низьку врожайність.

Перед відпилюванням товстих гілок по периметру стовбура потрібно зробити надріз кори, аби вона не здерлася з основного стовбура дерева. Після такого обрізання пеньок потрібно змазати садовим варом.



Обрізка дерев має проводитися навесні / Фото Pexels

Коли проводити обрізку дерев?

Сприятливий час для обрізки може настати і влітку, і навесні, і восени. Та важливо розрізняти, які дерева та кущі коли обрізати. Наприклад, квітучі кущі та дерева не варто обрізати аж до середини літа – інакше ви суттєво зменшите кількість цвітіння.

А ось з плодовими деревами відкладати роботу не варто: найкращим часом для обрізки буде рання весна у період відлиги. Щойно мороз зникне, можна починати обрізку.