Коли копати моркву і буряк, аби вони лежали найдовше: знають одиниці

Морква і буряк – це неймовірно корисні овочі, які можна використовувати у дуже великій кількості страв. Тож не дивно, що чимало людей намагаються не тільки їсти їх у сезон, але й зберегти на зиму.

Зазвичай саме осінь – це час починати викопувати моркву та буряк із грядок. Та дуже важливо зробити це не тільки вчасно, але й правильно, аби коренеплоди повністю дозріли, але не переросли.

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Коли потрібно прибирати моркву та буряк

На жаль, визначити дату ідеально точно неможливо, адже це залежить відразу від кількох важливих чинників, а саме:

сорту;

клімату;

погоди;

зовнішнього вигляду.

Основне правило збирання урожаю – викопувати культури потрібно відразу ж після того, як вони достигли. Якщо ви не дочекаєтеся, або ж навпаки будете тягнути надто довго – це призведе до того, що коренеплоди не будуть соковитими та втратять частину поживних речовин.

Якщо ж ви серйозно перетримаєте їх, це також призведе до того, що вони почнуть тріскатися – а тоді ви просто отримаєте менш смачний овоч.



Моркву та буряк потрібно вчасно копати / Фото Pexels

Як правильно викопувати моркву та буряк

Для того, щоб овочі довго лежали, їх потрібно правильно зібрати. Ось як це правильно робити.

Копайте у суху погоду, і краще увечері – морква та буряк накопичують цукор вдень, а вночі його втрачають, тому ввечері вони будуть солодші.

Вибирайте овочі руками, та якщо ґрунт щільний, спершу використайте вила.

Бадилля потрібно видаляти відразу ж – викрутіть його руками або обріжте.

Після цього моркву потрібно розкласти у темному, але добре провітрюваному приміщенні на добу, а вже потім перекласти у льох.