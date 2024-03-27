Процедура обрізки горіхового дерева може не тільки покращити зовнішній вигляд вашого дерева, але і вплинути на його урожайність та здоров'я. Тож якщо ви вже вирощуєте горіхи або ж тільки плануєте це робити, важливо заздалегідь дізнатися усі правила обрізок.

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Як обрізка впливає на здоров'я дерев

Перед тим, як розібратися, коли саме потрібно обрізати горіхове дерево, потрібно з'ясувати, для цього взагалі потрібно проводити обрізки. Цей процес – це саме те, що допоможе вам утримувати під контролем їхній розмір, а також забезпечить правильний розподіл сонячного світла та повітря між гілками. Окрім того, саме під час обрізки ви можете позбутися хворих та старих гілок.

Якщо обрізка буде регулярною, це допоможе покращити вентиляцію горіхового дерева та зменшити ризики поширення хвороб та шкідників.

Коли найкраще обрізати горіх?

Весна – це дуже хороший час для обрізки горіхових дерев. Саме у цей час рослини можуть активно прокидатися після зими, на дереві будуть формуватися бруньки та нові гілки. І обрізка навесні допоможе деревам зосередитися на тих частинах, що тільки почали зростати.

Також це забезпечить швидше загоєння ран та буде сприяти формуванню хорошої здорової крони дерева.



Горіх варто обрізати рано навесні / Фото Pexels

Ідеальний час для обрізки горіхів навесні – це рання весна, коли морози вже закінчилися, але активний ріст ще не почався. Навряд чи вам тут допоможе календар – обрізати горіх потрібно тоді, коли ще не летить сік, а це означає, що рослина ще не почала активно наповнюватися корисними речовинами.

Як правильно обрізати горіх навесні

Для того, щоб ваш горіх добре ріс після обрізки і отримав від цього процесу тільки користь, вам потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Перш за все, ви маєте видалити усі мертві, хворі та пошкоджені гілки. Якщо ви помітили поранені місця, їх потрібно обробити для того, щоб запобігти різним хворобам та зараженню шкідниками.

Переконайтеся, що між гілками достатньо місця, щоб всі вони могли нормально розвиватися. Та ви все ж маєте зберегти кілька основних гілок, які і формують крону.

Також враховуйте форму та напрямок росту вашого дерева.