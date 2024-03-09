Смородина починає прокидатися ще рано навесні, тож важливо не пропустити правильний момент: коли снів вже зійшов, але сокорух ще не почався. Саме тоді потрібно обрізати кущі, і вже після цього починаються підгодівлі та обробки від шкідників.

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Коли проводити обрізку смородини навесні

Санітарна обрізка смородини у весняні місяці проводиться для того, щоб кущі перед цвітінням і плодоношенням стали сильнішими. І через те, що частину пагонів прибирають, рослині не доводиться витрачати на них сили. Окрім того, під час обрізки рослини ви також можете перевірити, чи немає на ній ознак хвороб або ж шкідників.

Зважайте на те, що провести її потрібно до того, як бруньки почнуть набрякати і почнеться активний сокорух. Терміни обрізки можуть різнитися в залежності від регіону – у південних дещо раніше, а у північних – пізніше. Та зазвичай цю процедуру проводять якраз на початку – в середині березня.

Спершу вам потрібно очистити ґрунт під кущами від мульчі, снігу та бур'янів, потім розпушити його, і тільки після цього починати будь-які обробки.

Як правильно обрізати смородину навесні

Основний догляд буде фактично однаковим для червоної, білої та чорної смородини. Втім, у обрізці останньої все ж є деякі нюанси.

Обрізати смородину потрібно за допомогою гострого та чистого інструмента, тобто секатора. Вам потрібно видалити:

сухі, криві, підмерзлі і зламані пагони;

старі пагони, що вже набули темно-коричневого кольору;

дуже тонкі та хворі гілки;

пагони, що загущують кущ.

Для того, щоб якісно сформувати кущ, вам потрібно вкоротити однорічні пагони приблизно на 10 сантиметрів, а на дворічних та чотирирічних – залишити по сім бруньок, а решту – обрізати.

Натомість червона і біла смородина не потребують такої ретельної обробки, адже ці кущі можуть давати гарний врожай протягом 8 років. Тож на них потрібно залишати і молоді, і старі пагони. А зрізати потрібно дуже старі та хворі гілки, вовчки та верхні незрілі частини на пагонах.