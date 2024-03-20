Коли пересаджувати полуницю: найкращі весняні дати для хорошого врожаю

Полуниця – це досить примхлива у вирощуванні культура, тож потрібно дуже сильно постаратися, щоб отримати зрештою солодкі і пахучі ягоди. Зокрема, потрібно і вчасно її пересадити.

Розсаджують полуницю для того, щоб уникнути зайвого загущення кущів. Саджати полуницю навесні на нове місце доведеться і у випадку, якщо ви вирішили зробити ягідник на новому місці. І для таких робіт є найкращі дати, тож зверніть на них увагу.

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Ділянка з полуницею може дуже швидко загуститися, і кущі починають розпростатися та пускати "вуса". І у такому випадку стеблам батьківських рослин вже не вистачає корисних речовин, і ягід стає менше. У застарілих кущів також погіршується імунітет, і вони починають частіше хворіти, тож рослину потрібно пересадити.

Коли потрібно пересаджувати полуницю

Звісно, зайнятися пересадками можна восени, але якщо ви не встигли тоді цього зробити, не біда. Весна також підійде для цих городніх робіт. Та коли обираєте термін для пересадки полуниці, вам потрібно звернути увагу на кілька надзвичайно важливих моментів.

Перш за все, земля має бути вже прогрітою, а загроза заморозків – минути. Окрім того, пересаджувати полуницю найкраще вже після того, як припиняться затяжні весняні дощі.

Найкраще для цього підійде травень, адже тоді земля вже трохи підсихає після танення снігу, і мине загроза, що корені молодих кущів загниють. Якщо ж весна тепла, а сніг зійшов рано, ви можете пересадити полуницю вже і у квітні.



Полуницю можна пересаджувати навесні / Фото Pexels

Та оптимальний термін, коли ви можете пересадити полуницю навесні без шкоди для вашої рослини – це проміжок між 15 квітня та 5 травня.

Як підготувати грядку для пересадки полуниці

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перш за все, запам'ятайте одне правило: не можна пересаджувати полуницю на те місце, де вона вже росла раніше. Це через те, що там ґрунт уже збіднілий, і його потрібно перед цим відновити.

Ділянку потрібно перекопати на початку квітня, за кілька тижнів до початку пересадки. Також на кожен квадратний метр землі потрібно внести приблизно 3 – 4 кілограми компосту чи перегною.