Буряк – це досить холодостійка культура, яка може переносити невеликі заморозки, тож у багатьох регіонах її можна висіювати вже наприкінці квітня. Головне, щоб ґрунт прогрівся достатньо.

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Коли потрібно садити буряки

Ідеальна температура землі для посадки буряків – це 10 градусів. Та зважайте, що швидкостиглі сорти буряків дуже часто садять аж у червні, щоб зібрати урожай у вересні.

Сорти буряків і, відповідно, терміни їхньої посадки, поділяють за терміном, що потрібен для дозрівання цих овочів. Для швидкостиглих сортів достатньо всього трьох місяців, середньостиглим потрібно чотири, а пізньостиглим – приблизно п'ять.



Буряк садять навесні або влітку / Фото Pexels

Тож якщо ви хочете посадити буряк навесні, ви можете використати всі три сорти, а ось влітку ви зможете посадити тільки швидкостиглий буряк. Зважайте на те, що буряк – це теплолюбний та світлолюбний овоч, тож вам потрібно знайти для нього відповідну ділянку, а також правильно її підготувати.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На кожен метр землі вам потрібно внести приблизно 3 кілограми компосту чи гною, або ж ви можете використати 500 грамів деревної золи, 30 – 40 грамів суперфосфату та 15 – 20 грамів аміачної селітри.

Після того, як ви внесете добрива у ґрунт, його потрібно перекопати та розрівняти за допомогою граблів. Зробити це садівники радять ще за кілька тижнів до посадки. Зверніть увагу також і на те, щоб регулярно підживлювати сходи.