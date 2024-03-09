Березовий сік вважається досить цінним, та чимало людей виготовляють з нього і напій внаслідок бродіння. В Україні його починають збирати тоді, коли набухають бруньки на деревах.

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Коли збирати березовий сік

Вловити правильний момент у цій справі дуже важливо, і робити це потрібно до того, як листя на березі розпуститься, адже тоді соку практично не буде, а той, що все-таки вдасться зібрати, матиме неприємний смак.

Збирати цей сік можна наприкінці березня. Втім, чимало залежить і від погоди та стану дерева, і через це у різних регіонах дати можуть дещо різнитися, а іноді навіть сама весна приходить із запізненням, тож досить складно назвати точні дати.

Найкраще для збору березового соку обирати сонячний день, адже у похмуру та дощову погоду його циркуляція не буде такою інтенсивною.

Як правильно збирати березовий сік

Перш за все, вам потрібно вибрати хороше дерево. Стовбур берези, що підходить для збирання соку, має бути в діаметрі не меншим, ніж 25 – 30 сантиметрів на рівні грудей дорослої людини. Не варто намагатися збирати сік у молодих дерев – він їм потрібний для нормального росту та розвитку. Варто оминати також і пошкоджені дерева.

З південного боку на стовбурі вам потрібно зняти ножем верхній шар кори з ділянки приблизно 2 сантиметри. Отвір потрібно зробити під невеликим кутом. Він не має бути глибоким – не більше, ніж 1,5 сантиметра! Відстань отвору від землі має становити 25 – 30 сантиметрів чи більше.

На одному дереві, що має у діаметрі 30 сантиметрів, не можна робити більше, ніж один отвір. Для того, щоб збирати сік, в утворений отвір потрібно вставити пластикову трубочку і направити її в банку чи пляшку. Зручно буде також використовувати звичайну медичну крапельницю. А якщо ви зробите у кришці пластикової пляшки отвір під трубочку, тоді у неї не потрапить зайве сміття.