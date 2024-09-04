Гарбузи – це ті овочі, які можуть будь-кому подарувати осінній настрій. Але для того, щоб насолодитися стравами, приготованими з них, потрібно знати, коли вони вже готові до збору. І дуже важливо не пропустити момент, аби зберегти продукту довговічність та забезпечити якість.

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Насичений колір

Ваш гарбуз вже на грядці повинен мати певний колір. Вже коли шкірка набуває очікуваного відтінку, дуже часто темно-помаранчевого, та починає твердіти, тоді гарбузи можна збирати.

Зважайте на те, що стиглий гарбуз має протистояти проколу нігтем та не прогинатися під час натискання.

Матова шкірка

Молоді гарбузи мають досить блискучу шкірку, і якщо вона виглядає саме так, тоді гарбуз ще не потрібно збирати. Натомість дочекайтеся, поки овоч стане тьмяним, матовим. Це буде означати, що він вже повністю достигнув.



У стиглого гарбуза має бути матова шкірка / Фото Pexels

Жорстке стебло та пов'яле листя

Ще одна ознака, на яку точно потрібно звернути увагу – це відмирання зеленої маси гарбуза. Коли він починає достигати, його стебла та листя вже не потрібне, адже воно призначене для захисту гарбуза під час росту.

А в міру дозрівання покрив гарбуза починає опускатися, оголюючи повністю стиглі плоди. Стебла тоді стануть твердими, сухими та коричневими, а листя лози почне в'янути. Все це – надійні ознаки того, що гарбуз вже час збирати.

Тест на натискання

Він трохи нагадує те, як ви перевіряєте на стиглість гарбузи. Ви маєте постукати по шкірці кулаком і почути порожній звук. Якщо ж він дзвінкий, тоді варто ще трохи почекати до повної стиглості овочу.

Час

Зазвичай гарбузи достигають за 90 – 120 днів після посадки, тож ви можете досить легко вирахувати момент, коли овоч досягне стиглості. Втім, сорт гарбуза та погодні умови можуть серйозно вплинути на час збору врожаю.

Швидше вони ростуть у теплу погоду, а ось якщо літо виявилося прохолодним, тоді дозрівання може затриматися.