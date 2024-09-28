Найкращі дні для манікюру та косметолога: місячний календар краси на жовтень

Астрологи переконані, що на наше самопочуття можуть впливати космічні тіла, зокрема Місяць. І він ж може підказати, коли найкраще стригтися та робити манікюр.

Місячний календар може стати вашим надійним помічником у плануванні багатьох процедур краси. Адже фази Місяця можуть сильно впливати на стан вашого волосся, нігтів та шкіри. А Поради 24 підібрали детальний календар краси на жовтень.

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Коли найкращий час для косметичних процедур у жовтні

Правильно підібрана дата для стрижки чи фарбування надзвичайно важлива – адже це допоможе зробити волосся більш здоровим та міцним, а також сприятиме кращому результату самої процедури. У жовтні, як і будь-якого іншого місяця, найбільш вдалими для фарбування та стрижок будуть дні Місяця, який росте.



Косметичні процедури потрібно проводити вчасно / Фото Pexels

Фарбувати волосся найкраще буде 4, 8, 11, 13, 16 жовтня.

А ось до перукаря на стружку потрібно 5, 7, 10, 12, 14 жовтня.

Для манікюру є інші сприятливі дати – 4, 7, 10, 13, 15 жовтня.

Епіляцію та депіляцію потрібно проводити 4, 6, 9, 11, 14 жовтня.

Коли ж плануєте піти до косметолога, запис потрібно зробити на 3, 7, 13, 14 та 16 жовтня.

Але зважайте, що жодні косметичні процедури не варто проводити на Молодик, тобто 2 жовтня, а також у Повню – 17 жовтня. У ці дні організму краще просто дати час відпочити та розслабитися.

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А взагалі найкраще намагатися потрапити на усі косметичні процедури у час місяця, що зростає – саме тоді ваші нігті та волосся почувають себе найкраще. Це дати з 3 по 16 жовтня, тож намагайтеся використати їх по максимуму.