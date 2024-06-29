Ідеальний час для манікюру та походу до косметолога: місячний календар на липень

Якщо ви плануєте косметичні процедури у прийдешньому місяці, їх потрібно правильно спланувати, аби вони вдалися саме так, як ви цього очікуєте.

Знавці зірок переконані, що космічні тіла можуть дуже сильно впливати на людей та їхній стан. Тож для того, аби усі процедури краси у липні вдалися якнайкраще, вам варто спланувати їх відповідно до руху Місяця. Поради 24 поділилися вдалими для цього днями.

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Коли потрібно ходити до косметолога у липні

Для того, щоб спланувати походи до косметолога та на манікюр, потрібно знати, коли настають які фази Місяця.

Новий Місяць – 17 липня.

– 17 липня. Повний Місяць – 3 липня.

– 3 липня. Зростаючий Місяць – 1, 2 липня – 18 – 31 липня.

– 1, 2 липня – 18 – 31 липня. Спадний Місяць – 4 – 16 липня.

Якщо ви шукаєте вдалі дні для видалення пігментних плям чи бородавок, тоді це 12, 18, 19 та 22 липня. В ці дні процедури пройдуть без зайвих проблем та не принесуть складнощів, а результат вас приємно вразить.

Також потрібно знати, коли в липні можна братися за фарбування волосся та його стрижку: для цього підійде 3, 12, 15, 18-22, 31 липня. В інші дні стрижка може вдатися не так добре, а волосся ростиме повільніше.

3 липня буде найкращим варіантом, адже чимало людей вірять, що повня – це час, який найкраще підходить для стрижки волосся. Воно буде добре рости, а зачіска виглядатиме шовковистою та здоровою.

Коли робити манікюр у липні

Невдало обрана дата для манікюру чи педикюру може призвести до того, що нігті стануть ламкими, а лак відлущиться набагато швидше, ніж ви очікували. Втім, якщо ви оберете дати відповідно до місячного календаря, такого прикрого результату вдасться уникнути.

Найкращі дати для манікюру в липні – це 12, 18, 19, 22, 31 числа.