Попри те, що липень – це екватор літа, городники ще садять певні овочі, які можуть дати плоди за кілька місяців, пишуть Поради 24. Найчастіше в липні садять зелень та салатні овочі. Також можна садити рослини, які дадуть урожай восени.

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Люди вже давно помітили, що рослини розвиваються під впливом астрономічних фаз Місяця. За їхніми прогнозами, найкраще садити рослини в період Зростаючого Місяця, а от найгіршим Місяцем для посадки є Молодик.

Враховуючи особливості посівного місячного календаря, посадку, удобрення, поливання та обприскування від шкідників треба проводити в сприятливий період. У негативні дні треба відмовитися від будь-яких справ на городі.

Фази Місяця у липні 2024 року

Спадаючий Місяць: 1 – 3, 23 – 31 липня;

Молодик: 4 – 7 липня;

Зростаючий Місяць: 8 – 19 липня;

Повний Місяць: 20 – 22 липня.

У сприятливі дні можна садити ранні сорти квасолі та гороху, пасинкувати томати та огірки, пересаджувати рослини та підрізати дерева та інші декоративні рослини.



У липні можна садити рослини / Фото Pexels

Зростаючий Місяць

Це найкращий час для посадки рослин, які ростуть над землею (овочі, квіти, ягоди). Рекомендовано садити в цей період салат, шпинат, броколі, капусту, гарбузи, кабачки, квасолю, помідори, а також перець та огірки.

Повний Місяць

У цей період не рекомендується нічого садити чи пересаджувати, оскільки рослини можуть бути вразливими та погано прижитися.

Спадний Місяць

Це найкращий час для посадки коренеплодів і багаторічних рослин. Садити можна буряк, моркву, редьку, цибулю та часник.

Молодик

У цей період також не рекомендується нічого садити. Краще приділити увагу підготовці ґрунту, прополюванню та боротьбі зі шкідниками.

Якщо будете враховувати всі рекомендації, то овочі добре проростуть та швидко дадуть врожай, а плодоносити будуть аж до початку осені.