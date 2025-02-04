Отримаєте максимальний врожай: коли садити розсаду баклажанів у лютому

Баклажани можуть бути складнішими у вирощуванні, ніж більшість овочів, з якими доводиться мати справу городникам. І щоб отримати гарний урожай "синеньких", дачникам потрібно неабияк постаратися.

Насіння баклажанів зазвичай висаджують на розсаду наприкінці лютого – в середині березня, але дати можна вирахувати навіть більш точно, повідомляє 24 Канал. І зробити це потрібно обов'язково, адже тільки так можна отримати найкращий врожай.

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Як обрати ґрунт для розсади баклажанів

Один з найпростіших варіантів для висадки баклажанів – це придбати спеціальний субстрат, що призначений для вирощування пасльонових. Така земля вже добре збалансована, і підійде й для деяких інших рослин.

Ґрунт для розсади баклажанів можна підготувати і самостійно. Для цього підійде суміш з двох частин перегною та однієї частини торфу чи дернової землі. Або ж ви можете використати дві частини торфу, дві частини дернової землі та частини піску. Перед посадкою насіння суміш потрібно ретельно перемішати.



Баклажани потрібно вчасно садити / Фото Pexels

Як посадити насіння баклажанів на розсаду

Баклажана, на відміну від помідорів, просто не переносять пікіровки. Досвідчені городники вважають, що краще висаджувати насіння у велику місткість. Її потрібно заповнити на три чверті ґрунтом, та він не має бути надто сирим. В кожну місткість садіть одну-дві насінини, заглиблюючи їх на 1 – 2 сантиметри. Після цього присипте шаром ґрунту товщиною також в 1 – 2 сантиметри.

Накрийте місткості плівкою та поставте в тепле місце до появи перших сходів. Час від часу плівку варто підіймати на кілька хвилин, аби ґрунт провітрився. Насінню для проростання зазвичай потрібний тиждень чи більше.

Коли сіяти баклажани на розсаду в Україні

Точна дата, коли потрібно сіяти баклажани, залежить від сорту овочу. Якщо ви купуєте готове насіння, тоді зверніть увагу на пакування – на ньому мають бути вказані приблизні терміни посіву. Наприклад, ранні сорти садять приблизно за 70 днів до пересадки на город, а пізні – за 85 днів.

Зазвичай в Україні баклажани переносять в другій половині квітня чи на початку травня. Отож, насіння можна сіяти з початку лютого й до середини березня. Що південніша область, і що пізніший сорт, то раніше потрібно починати посів.