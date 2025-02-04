Получите максимальный урожай: когда сажать рассаду баклажанов в феврале

Баклажаны могут быть сложнее в выращивании, чем большинство овощей, с которыми приходится иметь дело огородникам. И чтобы получить хороший урожай "синеньких", дачникам нужно изрядно постараться.

Семена баклажанов обычно высаживают на рассаду в конце февраля – в середине марта, но даты можно вычислить даже более точно, сообщает 24 Канал. И сделать это нужно обязательно, ведь только так можно получить лучший урожай.

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Как выбрать почву для рассады баклажанов

Один из самых простых вариантов для высадки баклажанов – это приобрести специальный субстрат, предназначенный для выращивания пасленовых. Такая земля уже хорошо сбалансирована, и подойдет и для некоторых других растений.

Грунт для рассады баклажанов можно подготовить и самостоятельно. Для этого подойдет смесь из двух частей перегноя и одной части торфа или дерновой земли. Или же вы можете использовать две части торфа, две части дерновой земли и части песка. Перед посадкой семян смесь нужно тщательно перемешать.



Баклажаны нужно вовремя сажать / Фото Pexels

Как посадить семена баклажанов на рассаду

Баклажана, в отличие от помидоров, просто не переносят пикировки. Опытные огородники считают, что лучше высаживать семена в большую емкость. Ее нужно заполнить на три четверти грунтом, и он не должен быть слишком сырым. В каждую емкость сажайте одну-две семена, заглубляя их на 1 – 2 сантиметра. После этого присыпьте слоем почвы толщиной также в 1 – 2 сантиметра.

Накройте емкости пленкой и поставьте в теплое место до появления первых всходов. Время от времени пленку стоит поднимать на несколько минут, чтобы почва проветрилась. Семенам для прорастания обычно требуется неделя или больше.

Когда сеять баклажаны на рассаду в Украине

Точная дата, когда нужно сеять баклажаны, зависит от сорта овоща. Если вы покупаете готовые семена, тогда обратите внимание на упаковку – на ней должны быть указаны приблизительные сроки посева. Например, ранние сорта сажают примерно за 70 дней до пересадки на огород, а поздние – за 85 дней.

Обычно в Украине баклажаны переносят во второй половине апреля или в начале мая. Поэтому, семена можно сеять с начала февраля и до середины марта. Чем южнее область, и чем позже сорт, тем раньше нужно начинать посев.