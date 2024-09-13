Коли садити часник восени: це треба запам'ятати всім

Досвідчені садівники садять часник на зиму. Завдяки цьому способу можна отримати урожай на кілька тижнів раніше. При весняній посадці на часник доведеться чекати набагато довше.

У магазинах продаються чимало озимих сортів, які витримають найсуворіші морози. Загалом озимий часник радять садити за місяць до морозів. Це робиться для того, щоб він встигнув наростити кореневу систему. Садівники найчастіше починають садити часник у другій половині жовтня.

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Як підготувати часник до посадки

Найкраще садити часник на тих ділянках, де раніше росли помідори, перець, баклажани чи капуста. Обирайте сонячне місце на грядки, оскільки часник не лють тіні. Також звертайте увагу на ґрунт, оскільки він не має бути кислим.

Перед посадкою ділянку рекомендовано підживити. На один метр квадратний знадобиться 5 кілограмів перегною, 30 грамів суперфосфату та 20 грамів калійної солі. Грядку вирівняйте граблями та полийте розчином мідного купоросу. На 10 літрів води вам знадобиться 1 чайна ложка засобу. Добрива треба вносити за 2 тижні до посадки часнику. Після обробки накрийте грядку поліетиленовою плівкою чи агроволокном.



Правила посадки часнику восени / Фото Pexels

Підготовка часнику до посадки

Перед самою посадкою головки часнику треба розібрати на зубчики. Для посадки треба відібрати найбільші. У соляному розчині їх треба знезаразити десь 3 хвилини. Для цього у 5 літрах розведіть 3 столові ложки солі. Після цього часник треба на одну хвилину занурити в розчин мідного купоросу (1 чайна ложка розводиться в 10 літрах води).

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Як садити часник на зиму

Борозенки для посадки часнику повинні бути не глибше 10 сантиметрів. Відстань між ними має бути 20 сантиметрів, а між зубками 15 сантиметрів. Якщо у якості добрива перед посадкою вносився перегній, то на дно борозенок треба насипати невеликий шар піску (2 сантиметри). Це захистить зубчики часнику від гниття. Вже після того, як часник буде висаджений, його треба замульчувати сухим торфом чи дерев’яною стружкою.