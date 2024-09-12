Троянди можна побачити у багатьох садах, адже навіть у невеликому садку без цього квітучого чагарнику просто не обійтися. Деякі троянди можна навіть вирощувати у контейнерах без жодних проблем. Втім, потрібно пам'ятати про ключовий крок догляду за рослинами: пересадку.

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Як зрозуміти, чи потрібно пересаджувати троянду?

Коріння троянд може розростатися дуже швидко – і якщо ви вирощуєте їх у контейнерах, місце у них закінчується вже за два-три роки. І для того, щоб рослини вижили, їх потрібно регулярно пересаджувати у свіжий ґрунт та більший горщик. Коли ви помітите, що коріння вже піднімається, і йому мало місця – потрібно братися за пересадку.

А ось коли рослина росте у відкритому ґрунті, потрібно шукати інші ознаки – наприклад, рослина може сповільнити ріст чи проявляти інші ознаки дефіциту поживних речовин.

Коли проводити пересадку троянд

Найкращий час для цього процесу – це вересень – жовтень, коли температура вже не така жарка, але й не нижча за 10 градусів. Якщо ви надто рано візьметеся за пересадку, вони цілком можуть почати цвісти знову і ослабнути перед зимою. А ось якщо недогледіти і взятися за пересадку запізно, рослина не зуміє вкоренитися та замерзне в холоди.



Пересаджують троянди восени / Фото Pexels

Як обрати місце для троянд

Троянди – це ті рослини, що полюбляють і потребують сонячне та захищене від вітру місце. Тож оберіть відповідну ділянку та уникайте місць, де проходять підземні води чи накопичується волога. Троянди також не терпітимуть сусідства з іншими культурами, особливо з тими, що виділяють ефірні олії – наприклад, цибулею, часником чи м'ятою.

Під час пересадки вам потрібно спершу провести обрізку – приберіть усі квіти та бутони, а також пошкоджене листя. Довжину пагонів можна сміливо вкоротити на третину, і вже після цього беріться за викопування куща. Робити це потрібно обережно, аби на корінні залишилося якомога більше землі.

Перенесіть троянду за стебло у нову яму, розправте коріння та посадіть на такій самій глибині, що вона росла й раніше. Засипати яму землею потрібно ретельно, утрамбувавши її руками чи ногами. Для утримання вологи зробіть невеликий валик навколо стебла.

Полийте рослину водою та накрийте сухим листям, хвоєю чи соломою – це допоможе захистити рослину від морозів.