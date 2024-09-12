Розы можно увидеть во многих садах, ведь даже в небольшом саду без этого цветущего кустарника просто не обойтись. Некоторые розы можно даже выращивать в контейнерах без проблем. Впрочем, нужно помнить о ключевом шаге ухода за растениями: пересадке.

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Как понять, нужно ли пересаживать розу?

Корни роз могут разрастаться очень быстро – и если вы выращиваете их в контейнерах, место у них заканчивается уже через два-три года. И для того, чтобы растения выжили, их нужно регулярно пересаживать в свежий грунт и больший горшок. Когда вы заметите, что корни уже поднимаются, и ему мало места – нужно браться за пересадку.

А вот когда растение растет в открытом грунте, нужно искать другие признаки – например, растение может замедлить рост или проявлять другие признаки дефицита питательных веществ.

Когда проводить пересадку роз

Лучшее время для этого процесса – это сентябрь – октябрь, когда температура уже не такая жаркая, но и не ниже 10 градусов. Если вы слишком рано возьметесь за пересадку, они вполне могут начать цвести снова и ослабнуть перед зимой. А вот если недосмотреть и взяться за пересадку поздно, растение не сумеет укорениться и замерзнет в холода.



Пересаживают розы осенью / Фото Pexels

Как выбрать место для роз

Розы – это те растения, что любят и нуждаются в солнечном и защищенном от ветра месте. Поэтому выберите соответствующий участок и избегайте мест, где проходят подземные воды или накапливается влага. Розы также не будут терпеть соседства с другими культурами, особенно с теми, что выделяют эфирные масла – например, луком, чесноком или мятой.

Во время пересадки вам нужно сначала провести обрезку – уберите все цветы и бутоны, а также поврежденные листья. Длину побегов можно смело укоротить на треть, и уже после этого беритесь за выкапывание куста. Делать это нужно осторожно, чтобы на корнях осталось как можно больше земли.

Перенесите розу за стебель в новую яму, расправьте корни и посадите на такой же глубине, что она росла и раньше. Засыпать яму землей нужно тщательно, утрамбовав ее руками или ногами. Для удержания влаги сделайте небольшой валик вокруг стебля.

Полейте растение водой и накройте сухими листьями, хвоей или соломой – это поможет защитить растение от морозов.