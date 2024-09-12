Если вы хотите себе в сад или на подоконник растение, которое сочетает в себе приятные листья и красивые цветы, а также может расти практически в любой почве – стоит посадить герань. Она может цвести почти круглый год, если вы будете ухаживать за ней правильно.

Интересно 5 простых способов предотвратить появление вонючих полотенец: о них знают единицы

Убедитесь, что солнца достаточно

Для того, чтобы герань дала вам лучшее цветение, ей нужно достаточно много солнечного света – примерно 4 – 6 часов в день в течение всего лета и потом. Также учитывайте то, что растения, которые растут и в открытом грунте, и в горшках, будут цвести гораздо лучше, если вы не будете позволять земле пересыхать.

Обрежьте герань, чтобы она зацвела

Выносливая герань может получить только пользу от регулярной обрезки лишних побегов. После того, как она впервые зацветает весной, вы можете обрезать растение на треть для того, чтобы удалить лишние цветы с нее.

Легкая обрезка позволяет удалить длинные стебли, которые имеют мало листьев и цветов. А свежие листья, что появятся потом, будут крепче, здоровее и смогут выдержать развитие новых бутонов.



Герань нужно обрезать / Фото Pexels

Почву нужно качественно дренировать

Если ваша герань не цветет очень хорошо, это может быть из-за земли. Герань, как и большинство других многолетних растений, хорошо растет именно в дренированной почве. И если он будет заболоченный и мокрый, она может не зацвести вообще.

Для того, чтобы улучшить дренаж, вы можете внести в землю органический материал, или ежегодно проводить мульчирование перепревшим компостом или листьями, или другими органическими веществами.

Используйте удобрение

Обычно герань – это то растение, которое не требует дополнительной подпитки. Но если она растет очень плохо, вы все же можете применить комплексное удобрение для цветов раз в год. И избегайте подкормок, которые содержат много азота, а вместо этого используйте растворимые удобрения, чтобы избежать ожогов растения.

Разделяйте старые растения

Еще одна причина, по которой герань не цветет – это то, что растение очень старое, и его уже нужно разделить. Самым лучшим выходом будет действительно рассадить герань на два новых места. И вам даже не нужно быть опытным садоводом, чтобы справиться с этой легкой задачей.