Озимий часник висаджують восени – і все з розрахунком, що він встигне вкорінитися, але не прорости, і зрештою паростки з'являться рано навесні. Поради 24 розповідають, коли садити часник та як це правильно зробити.

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Коли садити часник восени

Для того, щоб часник вкорінився, але не проріс, потрібно щоб його корінці проросли на 5 – 10 сантиметрів у землі. Зазвичай для цього потрібно приблизно 35 – 40 днів. І саме за цей час до підмерзання ґрунту в часнику розвивається коренева система.

Але якщо ви посадите його надто пізно, він просто загине через заморозок. Якщо поспішити з посадками, це може призвести до того, що він проросте перед самою зимою та також загине.

Тож ось ідеальний час для посадки цієї культури:

в північних регіонах – у третій декаді вересня;

в центрі та на заході – в першій половині жовтня;

а ось на півдні країни посадку можна проводити у другій половині жовтня.

Найкраще висаджувати часник на грядках, де до того росли помідори, бобові, огірки, а також капуста та гарбузи. Натомість не можна садити часник після картоплі та цибулі – існує ризик, що він підхопить хвороби, на які страждали його попередники.



Часник можна садити під зиму / Фото Pexels

Також не можна садити овоч на місце, де ви нещодавно вносили гній – це може призвести до того, що у часнику ростиме тільки бадилля, а самі головки будуть крихкими та невеликими.

Грядку перед посадкою потрібно скопати та дати їй постояти, і можна ще кілька разів полити її, аби осів ґрунт. Інакше посаджений часник може заглибитися надто сильно, і це знизить його врожайність.

Зубчики потрібно обирати тільки найбільші та повністю здорові – а також перед посадкою краще замочити їх у розчині мідного купоросу для дезінфекції.