Чорнобривці – це красиві рослини, та для того, щоб вони порадували вас своїм цвітом, потрібно висадити їх вчасно. Тож читайте, коли їх потрібно садити у відкритий ґрунт за звичайним та місячним календарем.

Цікаво 4 причини, чому у вас вдома пахне затхлістю та як це виправити

Коли сіяти чорнобривці у ґрунт у 2024 році

В Україні чорнобривці садять або наприкінці березня, або ж на початку квітня. А у холодних регіонах сіяти їх можна і взагалі аж наприкінці квітня. Сіяти насіння можна або прямо у відкритий ґрунт, або ж спершу висадити розсаду, якщо погода у вашій області дещо сувора. За допомогою розсади ви також можете збільшити термін цвітіння квітки.

Як правильно садити чорнобривці у відкритий ґрунт

Для того, щоб посадити чорнобривці прямо у квітнику, вам спершу потрібно зробити борозенки чи лунки глибиною, що не буде перевищувати 5 сантиметрів. Після цього перевірте, щоб відстань між рядками не була меншою, ніж 30 – 40 сантиметрів. Розкидайте насіння у відведені місця та засипте його землею приблизно на 1 сантиметр. Не забудьте зрештою полити землю.

Після поливу рослини, які зійдуть, вам доведеться проріджувати. переконайтеся, що між ними залишається приблизно 10 сантиметрів простору. Маленькі бутони чорнобривців розпустяться вже через кілька місяців після посадки.

Грядки та клумби у цей час потрібно удобрювати, щоб створити для рослин найбільш комфортні умови. Втім, квіти можуть рости навіть на досить бідному ґрунті, тож може бути достатньо і звичайного поливу, адже квіти погано переносять пересушування ґрунту. Тоді нижнє листя може засохнути, а рослина перестане рости та цвісти.



Чорнобривці потрібно садити у квітні / Фото Pexels

Як садити чорнобривці на розсаду

На розсаду сіяти насіння чорнобривців потрібно вже на початку квітня. Під час цього досвідчені садівники рекомендують зробити суміш для землі: вона має складатися із торфу, землі, компосту та невеликої кількості піску. На дно ємності для сівби насіння потрібно укласти матеріал для дренажу. Зокрема це може бути керамзит, бита цегла, дрібний гравій чи великий пісок.

Не забудьте полити землю, а через три дні після цього звичним способом посадіть насіння. Полийте його, накрийте плівкою чи склом та заберіть у тепло. Накриття можна прибрати після того, як з'являться перші паростки.