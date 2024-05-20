Ідеальний час для посадки гладіолусів – це вже друга половина весни; в цей час температура вже досить стабільна і рослини не замерзнуть та зможуть добре та стабільно рости.

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Коли садити гладіолуси

Зазвичай садівники беруться за висадку гладіолусів від середини квітня до кінця травня. Але в північних та західних регіонах краще все ж дочекатися травня, натомість у більш теплих областях можна взятися за посадки і у квітні.

Важливий етап у вирощування гладіолусів починається ще на виборі цибулин. Вони повинні бути блискучими, пружними та мати центральний пагін без дефектів. Звертайте увагу також на те, щоб прикореневі грибки були світлими, а не коричневими.

Кожного року також рекомендують змінювати місце висадки гладіолусів. Найкраще для них підходить ділянка під сонцем, на якій немає протягів. Зверніть увагу і на ґрунт, у який ви висаджуєте квіти – він має бути піщано-глиняним. Перед посадкою потрібно також перекопати землю та додати добриво для квітів. Але органічні підживлення використовувати не варто – набагато краще підійдуть калійні та фосфорні добрива.



Гладіолуси потрібно висадити вчасно / Фото Pexels

Як правильно садити гладіолуси

Якщо ви знайшли хороше місце для квітів та підготували цибулини, можна вже починати посадку. Для цього потрібно взяти цибулину та прибрати з неї усю зайву луску, а також залишіть тільки один пагін.

Обробіть точково цибулини активованим вугіллям чи зеленкою. А якщо ви маєте дорогий сорт гладіолусів, який ви хочете розмножити, тоді можна розрізати цибулину навпіл, а зріз обробити зеленкою.

Невеликі цибулини саджайте на глибину 2 – 3 сантиметри, а більші – на глибину 5 – 6 сантиметрів.