Чимало садівників задають собі питання: коли найкраще садити хризантеми у ґрунт, щоб вони вчасно цвіли? Розсаду хризантем можна садити вже навесні – відразу ж після того, як мине загроза заморозків.

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Коли садити хризантеми?

У різних регіонах час, коли варто садити хризантеми, може відрізнятися, проте в середньому посадка припадає приблизно на середину травня або ж початок червня. Та в регіонах з теплим кліматом розсаду можна висаджувати і восени. Якщо зима починається рано, тоді це потрібно зробити ще до перших заморозків. В іншому випадку коренева система не встигне зміцніти, і рослина просто загине.

Для посадки рослин потрібно підібрати вдалий день, коли сонце не буде надто пекучим. Найкраще висаджувати розсаду хризантем під дощем. А досвідчені садівники радять робити це не в лунки, а у спеціальні траншеї.

Зважайте і на те, що між кущами хризантем потрібно залишати від 20 до 50 сантиметрів – відстань може залежати від сорту, тож зверніть увагу на вид квітки.

Пам'ятайте, що бордюрні хризантеми зазвичай садять ближче одна до одної, щоб вони могли утворити щільний ряд. А між більш високими квітами зазвичай залишають більше місця.



Хризантеми можна висаджувати навесні / Фото Pexels

Якщо ви проводите посадку навесні, ви маєте обов'язково полити кущі, щоб волога добре просочилася у кущі, а земляний ком не був сухим. Коли робота буде закінчена, замульчуйте ґрунт навколо рослини. Коли саджанці адаптуються до нового середовища, на них з'являться молоді пагони.

Якщо ж у вас з'явилися живці хризантем, ви можете самостійно укорінити їх. Зробити це можна у два способи:

у відкритому ґрунті;

на підвіконні.

Укорінювати живці потрібно навесні, коли денна температура вже не буде меншою, ніж 21 градус.