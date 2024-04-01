Цікавим є факт, що від виду квіток залежить, як їх правильно садити, оскільки один вид важко переносить пересушування коріння.

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Коли садити іриси

Саджати іриси можна вже від початку весни до осені, але зверніть увагу на те, що безбороді іриси погано переносять пересушування коріння. Квіти краще садити у відкритий ґрунт та покривати мульчею, яка допоможе зберегти вологу.

У теплих регіонах іриси вже можна садити на початку квітня, а якщо на вулиці ще холодно, тоді краще посадку запланувати на кінець квітня. Головне, щоб температура була не нижчою, ніж 10°C тепла. Іриси не люблять вітрів та протягів, тому для них треба обрати відповідне місце.



Основні правила посадки ірисів / Фото Pexels

Як садити іриси

Якщо правильно посадити півники (ще одна назва ірисів), то вони добре перенесуть будь-яку зиму.

Перед посадкою треба підготувати для них місце. Сформуйте ямки та утворіть в центрі маленькі горбики. Це дуже важливо зробити, оскільки в них ви поставите саме кореневище, а саме розгалуження треба тонко розвести по периметру ямки. Глибина не повинна перевищувати 3 сантиметри. Дотримуйтеся між квітами дистанції 50 сантиметрів.