У який день краще садити квочку: названо найкращий час

Квочкою називають курку, яка виявляє інстинкт насиджування й готова висаджувати яйця для виведення курчат. Вона їх нагріває, захищає від хижаків, а після вилуплення допомагає курчатам знаходити їжу. Люди вірять в те, що від дня висадження квочки залежить вилуплення всіх курчат.

Для висаджування курей, використовують різні породи курей, пише 24 Канал з посиланням на Agrodream. До найпоширеніших порід належать: сусекс, орпінгтон, брама, сілкі та орловська порода. Втім, якщо вам не потрібно багато курчат для розведення, то підійде та квочка, яка вже є в домашньому господарстві.

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Як зрозуміти, яка квочка підходить

Перед підсадкою треба переконатися в тому, що квочка справді сидить на гнізді й не залишить його. Коли курка почне квокотати, то вже через 3 дні її можна садити на гніздо з яйцями. Його треба підготувати заздалегідь, виклавши чисте та м’яке сіно й солому. Найкраще гніздо тримати в тихому й темному місці.

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У які дні садити квочку

Господині кажуть, що найкраще садити квочку на гніздо ввечері, бо саме в цей час квочка легше переносить зміну обстановки. Сприятливими вважаються так звані "жіночі дні" – середа, п’ятниця, субота чи ранок неділі.



Названо найкращі дні для посадки квочки на гніздо / Фото Pexels

Підготовка яєць для висаджування

Найкраще підкладати під квочку яйця із заокругленими кінцями. Вони повинні бути чистими й свіжими. У жодному разі не можна брати яйця з холодильника. На висаджування квочки кладуть 21 яйце, але якщо курка не велика, то може бути 17 яєць. Щоб підтримувати оптимальну температуру в гнізді, варто використовувати гусячий пух на дні.

До слова! Кроти є сильними шкідниками на подвір'ї, тому в матеріалі ми розповіли, як вивести кротів з ділянки простими методами.

Квочка повинна висиджувати яйця впродовж 21 дня. Через 5 днів можна перевірити їх на наявність бовтів. Неплідні яйця можна одразу утилізувати. Квочку рекомендовано годувати сухим зерном й забезпечити їй доступ до свіжої води. Також варто дозволяти їй певний час гуляти й бувати на свіжому повітрі.