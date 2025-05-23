Кроти є досить докучливими, тож можуть починати рити ями й нищити подвір’я від весни аж до пізньої осені, пише 24 Канал. Якщо кротам сподобається ваша ділянка, то вони зможуть оселитися на подвір’ї на кілька років, тому при перших їхніх ознаках треба одразу бити на сполох й проганяти всіма можливими способами.

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Як позбутися кротів з ділянки

Кроти псують газон, грядки з урожаєм та клумби з квітами, тому треба зробити все для того, щоб вони покинули ділянку.

Звукові та ультразвукові відлякувачі

Відлякувачі від кротів можна придбати в магазинах. Вони нагадують невеликі цвяшки чи канцелярські кнопки. Варто придбати їх у великій кількості й розставити по периметру всієї ділянки.

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Ці відлякувачі видають певні звуки й вібрацію, які передаються по землі. Кроти не бачать, але мають сильний слух, тому вібрація й дивний звук їх відлякають, тож невдовзі вони покинуть небезпечну територію.



Кротів позбутися з ділянки можна легко / Фото Pexels

Посадка рослин

Бобові, часник, чорнобривці чи нарциси виділяють неприємний запах для кротів, тому якщо їх висадити по периметру городу, то можна позбутися від гризунів. Дачники ще радять придбати певні біопрепарати, які продаються у вигляді гранул. Вони виділяють запах, який не подобається кротам. Ці гранули треба прикопати в тих місцях, де найбільше скупчуються кроти.

Речі з різким запахом

Спробуйте старі речі просочити бензином, гасом. Розчинником чи нафталіном. Маленькі ганчірки запхайте в нори або ж вкиньте тухлі риб’ячі голови. Ці різки запахи одразу виведуть кротів з ділянки.

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Можна ще скористатися дідівськими методами й зробити певні приманки, втім вони часозатратні й не завжди себе виправдовують. У крайньому разі кротів виводять з подвір’я та городу за допомогою спеціальних хімічних засобів.