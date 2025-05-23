До сезону вишень чи черешень ще далеко, однак вже відтепер можна озброїтися знанням щодо того, яким чином треба відлякувати птахів, пише 24 Канал.

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Як відлякати птахів з дерев та грядок

Щоб вберегти ягоди, потрібно прив’язати на деревах смужки блискучої стрічки. Їх можна зробити з фольги чи будь-якої іншої тканини. Важливо лише, щоб вони були яскравими. Таким чином птахи будуть оминати ці дерева. Фахівці кажуть, що птахи дуже бояться синього кольору.

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Та для того, щоб точно бути переконаними в тому, що птахи не прилетять, все ж таки краще використовувати фольгу, оскільки пернатих лякає її блиск на вітрі. Також їх чудово відлякують підвішені до гілок старі компакт-диски.



Птахів можна врятувати від дерев / Фото Pexels

Від горобців, шпаків, сойок та синичок можна позбутися за допомогою сітки чи тонкої тканини. Якщо дерева ще не зовсім високі, то їх варто накрити захисною сіткою чи тканиною, щоб птахи до них навіть не наближалися. Як альтернативу можна використати рибальську сітку.

Деякі дачники використовують ростові лякала, яких також бояться птахи. Ті, хто вирощує багато дерев з вишнями чи черешнями, можуть скористатися спеціальним гелем, яким обробляють плодові дерева. У складі цього гелю містяться екстракти рослин, які для птахів є неприємними.

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Щоб птахи не підлетіли до грядок, треба зробити своєрідну сітку. По периметру вбиваються кілочки, а між ними натягується сітка висотою 30 сантиметрів. Вона не дозволить птахам дістатися урожаю, тому городину вони не знищать.