Жовтизна є ознакою порушення обміну речовин у рослини, тому може призвести навіть до втрати урожаю, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Найчастіше проблема виникає через нестачу магнію, а саме він відповідає за синтез хлорофілу. Дефіцит магнію послаблює кущі та сповільнює ріст томатів.

Читайте також Ось чому ваші помідори гинуть на грядці: 5 основних причин

Як врятувати помідори від жовтого листя

Якщо помітите жовті плями на нижніх листках між зеленими жилками, то це буде ознакою того, що помідори потрібно рятувати. Це треба робити вчасно, бо дефіцит магнію знижує стійкість овочів до хвороб та шкідників й навіть погіршує якість плодів.

Чудово покращує ситуацію позакореневе підживлення. Потрібно обприскати листя розчином сульфату магнію, який заповнює дефіцит елемента. Щоб приготувати розчин, потрібно розвести 1 грам добрива в літрі води. Рідину треба добре перемішати, щоб в ній повністю розчинилися кристали.



Поради, які допоможуть уникнути жовтизни листя / Фото Pexels

Проводити обробку рекомендують вранці чи ввечері. Треба слідкувати за тим, щоб не було сонячних променів, які можуть обпекти листові пластини. Завдяки розчину ефект буде помітний через 5 днів – прожилки почнуть зеленіти й повністю відновлять свій колір. За потреби можна провести повторну обробку через 10 днів.

До слова! Для росту і розвитку помідорів їх треба підживлювати. Які добрива потрібні помідорам – читайте в нашому матеріалі.

Дачники кажуть, що підживлення магнієм підвищує цукристість плодів та навіть прискорює їхнє дозрівання. Щоб запобігти хлорозу, ґрунт можна заздалегідь збагатити магнієм, а регулярне внесення органіки підтримає баланс мікроелементів.