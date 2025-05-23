Свіжі помідори влітку – це неймовірно смачно. Та для того, аби ними насолодитися, спершу потрібно приділити досить багато часу догляду за цими примхливими та вибагливими кущами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Надмірний чи недостатній полив

Забезпечення достатньої кількості води для ваших помідорів – це ключ до здоров'я рослин. А ось недостатній чи надмірний полив можуть призвести до того, що рослини почнуть гинути. Досить легко їх випадково перелити чи й просто забути зволожити.

Зазвичай помітити, що помідорам потрібний полив, можна за такими ознаками: в'янення, пожовтіння листя та поява на ньому коричневих країв.

Шкідники

Одна з найбільш поширених причин загибелі помідорів – це шкідники. Якщо ви помітили дірки у листі, липкі залишки на стеблах чи плодах, обгризені частини кущів чи навіть видимих комах – це знак, що потрібно братися за обробки. Найчастіше помідори вражає павутинний кліщ, білокрилки чи попелиця.

Ви можете збирати шкідників вручну, або ж скористатися іншими народними засобами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися колорадського жука, який також досить часто може вражати помідори.



Помідори можуть загинути через шкідників / Фото Pexels

Грибок

Томати є рослинами, що досить сильно схильні до грибків, і саме це може стати ще однією причиною їхньої загибелі. Кожне грибкове захворювання має різні симптоми, та найпоширенішими ознаками є коричневі чи чорні плями на листя, пожовтіння нижнього листя та раптове його опадання.

Серйозні грибкові інфекції можуть призвести до пожовтіння, що починається з одного боку рослини чи її листка, а тоді призводять до потемніння всередині тканини стебла.

Дефіцит поживних речовин

Надто мала кількість калію та фосфору у ґрунті можуть призвести не тільки до поганого врожаю, але й до слабкості рослини й пожовтіння листя. Дефіцит поживних речовин насправді досить рідко призводить до повної загибелі рослини, але якщо його не усунути, урожаю ви також не дочекаєтеся.

Помідори у цьому питанні досить вибагливі та потребують збалансованого підживлення – тож краще використовувати спеціальне добриво, багате на азот, фосфор та калій.

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Погані ґрунтові умови

Якщо ваші рослини низькорослі та не дають плодів, це може бути пов'язано з невідповідним ґрунтом. Дуже часто поганий ріст спричинений дисбалансом, коли pH надто низький чи високий.