Коли садити лілії навесні: прості поради для довгого і пишного цвітіння

Лілії – це справжні королеви саду, що можуть наповнити його і яскравими квітами, і неземними пахощами. Та для того, аби вони потішили вас цвітінням, потрібно вчасно висадити їх навесні.

Чимало садівників сходяться на думці, що осіння посадка цибулин лілій – це найкращий з можливих варіант. Втім, якщо з тієї чи іншої причини вчасно висадити квіти не вдалося, все ще можна надолужити навесні, повідомляє 24 Канал. Головне – дотримуватися кількох простих правил, і тоді квіти заполонять ваш сад дуже швидко.

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Коли садити лілії навесні?

Терміни посадки цієї рослини є досить гнучкими, адже висаджувати рослини, як вже згадувалося раніше, можна не тільки навесні, але й восени. Втім, у весняній посадці вистачає своїх плюсів: вона вже досить скоро потішить вас своїм цвітінням.

Та, на жаль, є й один недолік – у випадку весняної посадки багато дітищ рослина не дасть. Найкраще садити у відкритий ґрунт цибулини лілій з квітня до початку травня.

Як правильно висадити лілії у відкритий ґрунт?

Для того, аби рослина без проблем прижилася та виросла здоровою, потрібно подбати не тільки про правильний ґрунт, але й про підживлення.

Перш за все промийте цибулини лілій у розчині марганцівки – 7 грамів речовини потрібно розчинити у 10 літрах води. Ґрунт для лілій має бути пухким, вологим та з лужною реакцією. Перед посадкою землю потрібно перекопати та підживити фосфорно-калійними добривами.



Лілії потрібно підживити після посадки / Фото Pexels

Важливо! Перед посадкою лілій ніколи не можна підживлювати ґрунт звичайним гноєм – від цього цибулина може заразитися хворобами.

Натомість можна посипати землю попелом: він сприятливо впливатиме не тільки на склад землі, але й на саму рослину.

Чимало садівників ставлять собі питання – а де ж в саду буде найкраще місце для лілії? Для цієї шикарної рослини найкраще буде підібрати ділянку на сонці чи в напівтіні. Але також слідкуйте, аби рослини не затопило навесні, адже в низинах їх підтоплює в першу чергу, і це основна причина загибелі цибулин.

Глибина закладання цибулин має дорівнювати трьом її діаметрам – це приблизно 10 – 20 сантиметрів залежно від сорту рослини. І що важчий ґрунт, то меншою має бути посадкова яма, і навпаки.

Зважайте, що між низькорослими ліліями варто залишати 15 – 20 сантиметрів, а між високими – 25 – 30. До речі, раніше ми розповідали, які посухостійкі весняні квіти можна висадити у саду.

Як захистити лілії від хвороб?

Дуже часто висаджені навесні лілії стикаються з бактеріальною гниллю. Її легко розпізнати – вона проявляється як блідо-жовті плями на листках, а тоді й на стеблах. Заражені ділянки відмирають. Для того, аби уникнути хвороби, скоротіть полив та внесення добрив з азотом.

Інша загроза – ботритіс чи сіра цвіль: через неї квіти покриваються плямами сірого кольору. Причиною захворювання є надлишок вологи та перепади температури. Для того, аби уникнути захворювання, частіше розпушуйте ґрунт та обробляйте рослини речовинами, у складі яких є мідь.