Перед посадкою ви повинні врахувати, що магнолія є дуже світлолюбною рослиною, тож варто її саджати на сонячному місці, подалі від високих дерев, які можуть створювати тінь своїм гіллям.

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Коли садити магнолію

Садівники радять висаджувати декоративне дерево навесні, з настанням стабільного тепла, коли заморозків вже не буде. Весна – це найвдаліша пора для саджання, оскільки за літо дерево зміцніє та зможе добре перезимувати.

Ґрунт може бути нейтральним чи слабокислим. Зауважте, що магнолію не можна висаджувати у вологий чи піщаний ґрунт, бо дерево просто не приживеться. Добре б було, якби ґрунт був наповнений органікою. Це підвищить шанси, що магнолія прийметься.

Для посадки можете обирати саджанці з відкритою чи закритою кореневою системою з кількома бруньками. Закрита коренева система повністю виключає пересихання коренів.



Магнолію треба садити навесні / Фото Pexels

Як посадити магнолію

Щоб посадити дерево, викопайте яму. Вона має бути вдвічі більшою, ніж коренева система самого дерева. Той ґрунт, який викопаєте для ями треба змішати з перепрілим компостом. Якщо ж він дуже важкий, тоді краще змішати з піском.

На дно ями насипте шар дренажу до 20 сантиметрів. Можете використовувати гальку, керамзит чи биту цеглу. Тоді на шар дренажу насипте 20 сантиметрів піску. Далі має йти шар ґрунтосуміші.

Вже по центрі ями ставте саджанець, щоб коренева шийка була над рівнем ґрунту приблизно на 5 сантиметрів. Коріння саджанця акуратно засипте ще ґрунтосумішшю і тоді утрамбуйте ґрунт навколо стовбура.

Після посадки магнолію треба посадити. Коли дерево вбере воду, пристовбурні кола треба засипати торфом, а потім сосновою корою. Ці два шари мульчі не дадуть магнолії втратити швидко вологу.