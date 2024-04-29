Чимало городників вважають, що набагато кращим варіантом буде посадка малини навесні, а не восени – через те, що останніми роками зими в Україні дуже нестабільні. Так рослини можуть легше укорінитися та набратися сил під час теплої пори року.

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Найкращий період для висадки малини навесні 2024 року – це від середини квітня до середини травня. У цей час потрібно також враховувати температуру повітря та те, як прогрівається ґрунт – і за сприятливих умов ви можете запобігти замерзанню рослин.

Як підготувати землю до посадки малини

Якщо ви хочете, щоб ваша малина прижилася і добре росла, вам потрібно звернути увагу на один важливий момент – підготовка ґрунту. Перш за все, оберіть рівне місце для посадки і за можливості уникайте пагорбів та улоговин.

В місці, де буде рости малина, має бути досить багато світла та не має бути сильних протягів. Окрім того, враховуйте розмір розплідника, адже малина – це та рослина, яка має схильність до активного росту. Але часта пересадка рослин не рекомендується.

Можна малину садити також біля барбарису та троянд, а також біля яблуні – таке сусідство захистить кущі від гнилі. За кілька тижнів до висадки у ґрунт потрібно додати органічні добрива – гній, послід, компост чи перегній.



Малину потрібно вчасно садити / Фото Pexels

Також досвідчені городники радять розрівняти ґрунт, видалити бур'яни та перекопати ділянку. Під час посадки також потрібно уникати змішування сортів.

Які є хороші сорти малини

Звісно, існує величезна кількість різних сортів малини, але серед них можна виділити кілька найбільш перспективних, які з року в рік будуть радувати вас стабільним урожаєм.

Гігант

Це – група сортів, що має загальну назву. Серед них ви можете знайти червону, помаранчеву та жовту малину. І серед численних переваг сорту – морозостійкість, сильні та прямі кущі, яким не потрібна додаткова підтримка.

Ягоди на такій малині будуть великими – до 12 грамів, а також вони можуть довго плодоносити, і з одного куща можна зібрати до 9 кілограмів ягід. Кущі також є стійкими до посухи та різких змін у температурі.

Зюгана

Цей сорт малини також користується популярністю серед українських садівників та може похвалитися чудовими характеристиками. Він малини такого сорту ви також можете очікувати високої урожайності. До того ж ця малина є ремонтантною, що є додатковою перевагою.