Щоб смакувати смачними, а головне корисними овочами, зверніть увагу на місяці для посіву. Досвідчені садівники кажуть, що найкраще сіяти моркву наприкінці квітня – на початку травня.

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Однак на вулиці вже тепла весна, тож ви можете почати саджати й раніше. Важливо знати, що насіння моркви починає проростати при температурі 3 – 4°С.

У березні вже не варто витрачати час на пророщування розсади чи висаджувати її в теплицю, тому одразу саджайте її на грядки. Якщо хочете зібрати гарний врожай, то висаджуйте коренеплоди у три періоди – навесні, влітку та в осінню пору.



У які дні саджати моркву / Фото Pexels

Часто люди довіряють місячному календарю та звіряють дні розсадки, аби знати, коли найкраще саджати овочі на городі. Посівний календар радить висаджувати моркву в певні дні у квітні, травні, червні та жовтні.

20, 22, 23, 29 квітня;

15, 16, 17, 18, 19, 27 травня;

1, 2, 5 червня;

29 жовтня;

7 листопада.

Часто буває, що сніг може випасти в березні чи навіть на початку квітня, тому зверніть на це увагу, якщо захочете вже у березні посіяти моркву у відритий ґрунт. Якщо сніг буде стояти кілька днів, то рослина може змерзнути й не дати врожаю. Тому все ж таки краще дочекатися, коли прогріється ґрунт.

Як правильно сіяти моркву

Перед тим, як посіяти моркву, важливо підготувати ґрунт, внести добрива, додати перегній чи компост та підтримувати оптимальний рівень вологості. Також важливо обрати для моркви грядку, на яку постійно будуть падати сонячні проміння. Перед посадкою приберіть всі бур’яни, щоб вони не заважали моркві рости.

Висаджуйте насіння моркви на відстані 20 х 3 сантиметрів і на 1,5 – 2 сантиметри вглиб ґрунту. Коли морква вже буде досить великою, її треба проріджувати, щоб дати відстань між паростками та для того, щоб вона повноцінно розвивалася.