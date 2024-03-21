Зважайте на те, що перцю потрібно приблизно 70 днів для того, щоб він був вже готовий для пересадки у ґрунт. Перець – це також теплолюбна рослина, тож уникнути етапу розсади в Україні не вийде.

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Коли сіяти перець на розсаду

Точна дата посіву може дуже сильно залежати від сорту вашого овоча. Зважайте на те, що ранньостиглі плоди дозріють вже через 80 днів після посіву, а для найпізніших протрібно щонайменше 150 днів.

Час сівби перцю потрібно розраховувати від приблизного часу, коли він буде плодоносити. Та якщо ви купляєте насіння в упаковці, на його зворотному боці зазвичай вказують, коли потрібно сіяти кожен конкретний сорт. Втім, в середньому пізні перці сіють вже на початку лютого. А ось плоди із середнім часом дозрівання можна посіяти наприкінці лютого – на початку березня. Скоростиглі сорти сіють у першій половині березня.

Коли садити перець на розсаду за місячним календарем

Якщо ви не можете визначитися із датою посіву насіння, у цьому допоможе місячний календар. Ось які дати вважаються найбільш сприятливими для посадки перцю:

у березні – 13 – 16, 18 – 19, 22 – 24;

у квітні – 4, 7, 11 – 15, 17 – 20, 22, 29.

Втім, якщо ви будете дотримуватися усіх потрібних правил посадки, зважайте на те, що перець може успішно прорости і в інші дати.

Як правильно садити насіння перцю

Якщо ви купили насіння на ринку чи дістали його із плода вручну, тоді перед посадкою його потрібно обов'язково обробити. Для цього замочіть його на 10 хвилин у слабкому розчині марганцівки або ж у стимуляторі росту. Його потрібно розвести так, як це вказано на упаковці.

За бажанням ваш посівний матеріал також можна і проростити – це прискорить проростання перцю та допоможе визначите, яке насіння непридатне для розсади. Для цього вам потрібно викласти невеликий контейнер вологими ватними дисками та розкласти на них ваше насіння. Через 3 – 4 дні на ньому з'являться паростки, і насіння вже можна буде саджати.