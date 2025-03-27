Коли навесні сіяти редис у відкритий ґрунт: треба знати

Посів редиски на городі – це ідеальний спосіб отримати весняні вітаміни у своїх перших свіжих салатах. Та для того, щоб урожай був щедрим та порадував швидко, потрібно вчасно висадити рослину.

Редиска – це та рослина, що росте дуже швидко, і вже через місяць після посіву ви можете зібрати перший врожай, повідомляє 24 Канал. Окрім того, вона холодостійка, і насіння зійде, навіть якщо температура ґрунту заледве вища за нульову.

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Коли садити редиску на городі?

Зазвичай редиску висаджують відразу у відкритий ґрунт, але терміни посадки залежать від сорту.

Ранньостиглу редиску садіть, щойно земля прогріється до +2 градусів. Зазвичай це відбувається вже у березні-квітні. Повітря має прогрітися до 15 – 18 градусів.

садіть, щойно земля прогріється до +2 градусів. Зазвичай це відбувається вже у березні-квітні. Повітря має прогрітися до 15 – 18 градусів. Середньостиглі сорти садять на початку червня, і вони вимагають іншого підходу, адже через довгий світловий день культура швидко переходить у режим розмноження.

садять на початку червня, і вони вимагають іншого підходу, адже через довгий світловий день культура швидко переходить у режим розмноження. Редиску "під зиму" садять, аби культура почала проростати з першим теплом. Для цього насіння потрібно висадити в листопаді перед заморозками, коли ви вже впевнені, що потепління більше не буде.

Грунт під редиску потрібно підібрати пухкий, а насіння висівають на відстані 10 – 15 сантиметрів одне від одного. Садити потрібно на глибину 1,5 – 2 сантиметри. Зважайте, що редис полюбляє вологу, тож варто подбати про те, аби вологість була на рівні десь 80%.



Редиску потрібно посадити правильно / Фото Pexels

Для цього поливати грядку потрібно кожного дня, вранці чи ввечері. А якщо весна посушлива, робити це можна навіть двічі на день. Також не забувайте періодично розпушувати ґрунт – так волога зберігатиметься довше, і ви зможете ефективніше боротися з бур'янами.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли потрібно садити перець за місячним календарем – так ви отримаєте максимальний урожай.

Але редис не переносить спеку, посуху та сухий ґрунт, а також надто багато світла – якщо світловий день становить понад 12 годин, овоч потрібно затінювати. Ще одне важливе правило – ніколи не підживлюйте редиску свіжим гноєм, якщо хочете отримати соковиті та смачні коренеплоди.

Втім, городники зазвичай зважають не тільки на погоду, коли мовиться про висаджування редису, але й на місячний календар, який може підказати найбільш вдалі дати у місяці. У квітні 2025 року редиску потрібно садити 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 та 25 числа.

Натомість 13, 26, 27 та 28 квітня краще утриматися від посадок.