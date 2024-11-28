Місячний календар городника на грудень: попереду більше роботи, ніж ви очікували

Чимало людей думають, що грудень – це місяць, коли у городників та садівників вже взагалі не лишилося завдань. Втім, це зовсім не так.

Якщо ви не встигли закінчити деякі роботи на ділянці в листопаді, не засмучуйтеся, адже грудень – це ще одна можливість привести ділянку до ладу, повідомляє 24 Канал. І місячний календар усіх садово-городніх робіт стане вам у цьому у пригоді.

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Коли виконувати різні роботи на городі у грудні?

Місячний календар корисний саме тим, що він допоможе вам максимально ефективно організувати усю свою роботу у саду та не дасть вам забути про жодне важливе завдання, що потрібно виконати цього місяця.

1 грудня. В цей день садити та сіяти не можна, а також і обрізати, щепити та поливати рослини. Натомість приділіть час мульчуванню підзимових посівів, попрацюйте з ґрунтом та обробіть насадження.

2 – 3 грудня. Небажано сьогодні поливати та обрізати рослини. Краще посадити зелень та присвятити час догляду за рослинами. Вдома можна посадити лимон, клівії та шефлери.

4 – 5 грудня. Ці дні ідеальні для роботи з насінням та для заготівлі живців. Крім того, ви можете висадити під зиму багаторічники, полити рослини тощо. Чудовий час для соління капусти. Не можна турбувати коріння рослин. Хороший час для посіву базиліку, шпинату та щавлю. Вдома можна посадити лавр, товстянку та юку.

6 – 7 грудня. В цей час потрібно відмовитися від посадки будь-яких рослин, крім експериментальних. Не варто підживлювати, поливати та окулірувати.

8 – 9 грудня. Гарний час для посадки різних рослин і зокрема розсади. Також можна вносити добрива, вкорінювати живці та заготовляти їх. Якщо земля не промерзла, можна висадити аличу, грушу, яблуню. З ягідних культур – суницю, малину та смородину.

10 грудня. У цей день можна виконувати будь-яку діяльність на городі.

11 грудня. Варто в цей день розпушити землю, змінити ґрунт у кімнатних рослин та провести щеплення. Можна садити базилік, руколу, коріандр та петрушку на зелень.

12 – 13 грудня. Цей час вважається сприятливим для підготовки насіння та боротьби з бур'янами, щеплення та прищипування пагонів. З кімнатних рослин можна посадити первоцвіти, фіалки та цикламен.

14 грудня. Гарний день для посадки рослин, що утворюють вуса та тих, що мають сланкі стебла. Можна посадити фенхель, м'яту та шпинат.

15 грудня. Несприятливий день для посадки та посіву, але можна витратити його на підготовку дров, обробку рослин у теплиці та підживлення.

16 – 18 грудня. Не варто садити бобові культури, а також застосовувати отрутохімікати, пасинкувати та обрізати рослини.

19 грудня. Ідеальний день для пересадки рослин, але тільки тих, які мають зорові корені. Турбувати рослини поділом кореня в цей день не можна, а також поливати і підживлювати їх.

20 грудня. Несприятливий день для посіву та посадки рослин.

21 – 22 грудня. Хороший день для санітарної обрізки та посіву під зиму витких ампельних квітів.

23 – 24 грудня. Не можна рясно поливати рослини, обприскувати по листю та щепити їх.

25 грудня. Це сприятливий день для багатьох різних процедур, окрім щеплення, пікіровки, пінцирування та обприскування по листю.

26 – 27 грудня. В ці дні турбувати корені рослин не можна, а також не варто проводити рясний полив, обрізку та пікірування.

28 грудня. Садіть рослини, які мають видатну зелену частку. Також в цей день варто утеплити рослини на зиму.

29 – 31 грудня. Час варто присвятити підготовці насіння, прорідженню загущених сходів та внесенню добрив. Не варто поливати рослини, копати землю та корчувати пні.