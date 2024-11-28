Лунный календарь огородника на декабрь: впереди больше работы, чем вы ожидали

Многие думают, что декабрь – это месяц, когда у огородников и садоводов уже вообще не осталось задач. Впрочем, это совсем не так.

Если вы не успели закончить некоторые работы на участке в ноябре, не расстраивайтесь, ведь декабрь – это еще одна возможность привести участок в порядок, сообщает 24 Канал. И лунный календарь всех садово-огородных работ пригодится вам в этом.

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Когда выполнять различные работы на огороде в декабре?

Лунный календарь полезен именно тем, что он поможет вам максимально эффективно организовать всю свою работу в саду и не даст вам забыть ни об одной важной задаче, что нужно выполнить в этом месяце.

1 декабря. В этот день сажать и сеять нельзя, а также и обрезать, прививать и поливать растения. Зато уделите время мульчированию подзимних посевов, поработайте с почвой и обработайте насаждения.

2 – 3 декабря. Нежелательно сегодня поливать и обрезать растения. Лучше посадить зелень и посвятить время уходу за растениями. Дома можно посадить лимон, кливии и шефлеры.

4 – 5 декабря. Эти дни идеальны для работы с семенами и для заготовки черенков. Кроме того, вы можете высадить под зиму многолетники, полить растения и тому подобное. Отличное время для соления капусты. Нельзя беспокоить корни растений. Хорошее время для посева базилика, шпината и щавеля. Дома можно посадить лавр, толстянку и юкку.

6 – 7 декабря. В это время нужно отказаться от посадки любых растений, кроме экспериментальных. Не стоит подкармливать, поливать и окулировывать.

8 – 9 декабря. Хорошее время для посадки различных растений и в частности рассады. Также можно вносить удобрения, укоренять черенки и заготавливать их. Если земля не промерзла, можно высадить алычу, грушу, яблоню. Из ягодных культур – землянику, малину и смородину.

10 декабря. В этот день можно выполнять любую деятельность на огороде.

11 декабря. Стоит в этот день разрыхлить землю, сменить почву у комнатных растений и провести прививки. Можно сажать базилик, руколу, кориандр и петрушку на зелень.

12 – 13 декабря. Это время считается благоприятным для подготовки семян и борьбы с сорняками, прививки и прищипывания побегов. Из комнатных растений можно посадить первоцветы, фиалки и цикламен.

14 декабря. Хороший день для посадки растений, образующих усы и тех, имеющих стелющиеся стебли. Можно посадить фенхель, мяту и шпинат.

15 декабря. Неблагоприятный день для посадки и посева, но можно потратить его на подготовку дров, обработку растений в теплице и подкормку.

16 – 18 декабря. Не стоит сажать бобовые культуры, а также применять ядохимикаты, пасынковать и обрезать растения.

19 декабря. Идеальный день для пересадки растений, но только тех, которые имеют зрительные корни. Беспокоить растения делением корня в этот день нельзя, а также поливать и подкармливать их.

20 декабря. Неблагоприятный день для посева и посадки растений.

21 – 22 декабря. Хороший день для санитарной обрезки и посева под зиму вьющихся ампельных цветов.

23 – 24 декабря. Нельзя обильно поливать растения, опрыскивать по листьям и прививать их.

25 декабря. Это благоприятный день для многих различных процедур, кроме прививки, пикировки, пинцировки и опрыскивания по листьям.

26 – 27 декабря. В эти дни беспокоить корни растений нельзя, а также не стоит проводить обильный полив, обрезку и пикировку.

28 декабря. Сажайте растения, которые имеют выдающуюся зеленую долю. Также в этот день стоит утеплить растения на зиму.

29 – 31 декабря. Время стоит посвятить подготовке семян, прореживанию загущенных всходов и внесению удобрений. Не стоит поливать растения, копать землю и корчевать пни.