Ви здивуєтеся: в якому місяці насправді треба садити тюльпани

Всі садівники, які мають невеличку ділянку, хочуть бачити поруч з іншими квітами тюльпани, які мають просто неймовірний вигляд, коли розцвітають. Втім, коли ж садити тюльпани людям, які хочуть бачити свій сад у весняних квітах? Давайте спробуємо розібратися.

Насправді тюльпани висаджують восени. Це важливо робити для того, щоб дати цибулинам перезимувати в ґрунті. А ще таке пізнє саджання запобігає хворобам тюльпанів, які можуть завдати шкоди листю й квітам. Саджання тюльпанів, до прикладу, у листопаді сприяє загартовуванню.

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Коли садити тюльпани навесні

Та якщо у вас не було можливості посадити тюльпани восени, то нічого страшного не станеться, якщо це зробити навесні. Спочатку зверніть увагу на температуру повітря. Вона повинна коливатися в межах 9 – 10°C тепла. Така температура стабілізовується на кінець березня – початок квітня.

Щоб посадити тюльпани, вам треба обрати місце, на яке буде найбільше падати сонячного світла, а ще воно має бути захищеним від вітру. Не бійтеся, якщо тюльпани не будуть дуже пишно цвісти, але це станеться вже наступної весни.

Є три варіанти висадки весняних тюльпанів:

у горщики з подальшим пересаджуванням у ґрунт;

відразу у ґрунт;

у великі горщики без подальшої пересадки.



Саджати тюльпани навесні можна в квітні / Фото Pexels

Як правильно садити тюльпани

Для посадки тюльпанів вам треба підготувати цибулини та ґрунт. Вони мають бути міцними й сухими, без тріщин та плісняви. У ґрунт треба внести мінеральні добрива. Це може бути компост чи гній. Поверхню грядки розрівняйте граблями.

Викопайте лунки глибиною 5 сантиметрів для невеличких цибулин та глибиною 10 сантиметрів для великих цибулин. У лунки вкладайте цибулини вістрям догори та засипайте ґрунтом.

Щоб тюльпани ущільнилися в ґрунті, не забувайте їх поливати. Підживлювати квіти можна калієвими, фосфорними чи азотними добривами.

Для саджання тюльпанів у горщик, на дно треба всипати шар камінців, а ґрунт зробити пухким. Досвідчені садівники радять саме з горщиків почати висадку, оскільки так вам буде простіше за ними доглядати.