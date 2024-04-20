Буряк є улюбленою рослиною городників, бо не вимагає особливого догляду. А ще він є дуже корисним, бо містить чимало вітамінів.

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Коли треба садити буряк у квітні

Перед посадкою варто врахувати денну температуру, яка повинна становити не менше 15 градусів тепла та не повинна опускатися нижче 10 градусів тепла. Згідно з посівним календарем, буряк радять висаджувати у період спадаючого місяця.

Найкращі дні для садіння буряка: 21, 23, 25, 28, 30 квітня. Не рекомендовано садити буряк у Повний місяць, який припадає на 24 квітня.



Названо найкращі дня посадки буряка / Фото Pexels

Які сорти буряка сіяти

Обирайте ранньостиглі сорти, які дозрівають впродовж 50 – 80 днів після посіву.

Браво – це невибагливий сорт, який має високу стійкість до хвороб.

Червона Куля – сорт дозріває за 80 днів, тож ідеально підходить для саджання у квітні.

Бордо 237 – сорт є невибагливим та високоурожайним.

Ренова – цей сорт має добру стійкість до негативних умов.

Єгипетська плоска – сорт є популярним серед садівників та має високу врожайність.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Як правильно сіяти буряк у ґрунт

Щоб буряк виріс великим, виберіть добре освітлену ділянку, бо цей овоч потребує багато тепла й світла. За 2 тижні до посадки удобріть грядки компостом чи перепрілим гноєм, додайте золу та аміачну селітру.

Тоді створіть борозенки глибиною 3 сантиметри та залишіть відстань між рядами приблизно 20 сантиметрів. Зволожте землю водою, розсипте насіння на відстані 3 сантиметри один від одного, а тоді засипте землею. Щоб ґрунт не пересихав, регулярно поливайте грядку.

Коли рослина зійде, прорідіть буряк, видаливши слабкі паростки та залишіть відстань між буряком приблизно 5 сантиметрів. Через 3 тижні знову проведіть процедуру проріджування, залишивши відстань між коренеплодами 10 сантиметрів.