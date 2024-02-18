Насправді саджати перець можна навіть в січні. Для цього треба лише посіяти його в опалювальній теплиці. У березні є чимало вдалих днів для саджання, втім за бажання, можете засадити перець навіть швидше, вже цього тижня.

Читайте також Тюльпани не будуть в'янути: як доглядати за букетом

Сприятливі дні для саджання перцю

Сприятливі дні в лютому: 19, 20, 21, 29 лютого.

Сприятливі дні в березні: 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29 березня.

Експерти кажуть, що ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду можна купити в магазині, або ж зробити власноруч. Останній варіант дещо складніший в підготуванні, тому обирайте те, що вам найкраще підходить.

Як підготувати ґрунт самостійно

До складу ґрунту повинні входити перегній, садова земля і пісок (3:3:4). Земля для розсади не повинна мати грудочок. До ґрунту можна додати перліт і вермикуліт. Вони здатні покращити якість ґрунту та зроблять його легшим та повітропроникним.

Як саджати перець

Заповніть ємніть для розсади так, щоб у ґрунті не було повітря та залишався 1 сантиметр до краю горщика. Пролийте ґрунт теплою водою. У підготовлених горщиках зробіть відповідну заглибину, поставте 2 насінини та присипте невеликим шаром ґрунту. Після появи паростків обирайте сильніший, а інший зрізайте.

Болгарський перець погано переносить пересадку, тому вибирайте такі ємності, щоб можна було виключити пікіровку. Найкраще його висівати у стаканчики на 200 чи 300 мл. На дні повинні бути дренажні отвори. Такі індивідуальні ємності збережуть розсаду від пошкодження й травм корінців.