Ми звикли до весняного першого обрізання винограду та осіннього вже після того, як зберемо урожай. Втім досвідчені садівники кажуть, що обрізати виноград потрібно влітку також.
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Процес необідний для того, щоб грона винограду були соковитими та насичені корисними речовинами. Кожного року виноградні кущі мають все більше бруньок, пагонів та грон, а їхня коренева система не може впоратися, тому зайві пагони треба обрізати, аби за кілька років плоди не стали маленькими.
Коли обрізати виноград
У червні потрібно обламати свіжу поросль та підв’язати плодоносну лозу. У цей період також можна удобрювати та обприскувати кущі винограду.
Вже у серпні молоді пагони треба обрізати за допомогою карбування. Також наприкінці літа дачники радять видалити кілька верхніх коренів. За їхніми словами, це покращить розвиток нижньої частини кореневища.
Влітку потрібно обрізати виноград / Фото Pexels
Як саме обрізати виноград
Прищипування
Ключовим методом покращення росту плодів є прищипування. Верхівки гілок видаліть на 2 сантиметри. Просто обхопіть їх пальцями та відірвіть. Це дозволить поживним речовинам активніше постачатися до рослини.
Пасинкування
У липні треба позбутися від бічних пагонів, які ростуть з пазушних бруньок. Крихітні гілочки можете обламувати руками. Та повністю пагони прибирати не треба, варто залишити кілька нижніх листків.
Чеканка
Під час цього процесу треба видалити верхні частини пагонів. Чеканку проводять у серпні. Обрізку на висоті 2 метрів роблять секатором до рівня, де розташований перший листок.
Цей процес стимулює швидке дозрівання винограду, забезпечуючи правильне харчування грон.