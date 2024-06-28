Ми звикли до весняного першого обрізання винограду та осіннього вже після того, як зберемо урожай. Втім досвідчені садівники кажуть, що обрізати виноград потрібно влітку також.

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Процес необідний для того, щоб грона винограду були соковитими та насичені корисними речовинами. Кожного року виноградні кущі мають все більше бруньок, пагонів та грон, а їхня коренева система не може впоратися, тому зайві пагони треба обрізати, аби за кілька років плоди не стали маленькими.

Коли обрізати виноград

У червні потрібно обламати свіжу поросль та підв’язати плодоносну лозу. У цей період також можна удобрювати та обприскувати кущі винограду.

Вже у серпні молоді пагони треба обрізати за допомогою карбування. Також наприкінці літа дачники радять видалити кілька верхніх коренів. За їхніми словами, це покращить розвиток нижньої частини кореневища.



Влітку потрібно обрізати виноград / Фото Pexels

Як саме обрізати виноград

Прищипування

Ключовим методом покращення росту плодів є прищипування. Верхівки гілок видаліть на 2 сантиметри. Просто обхопіть їх пальцями та відірвіть. Це дозволить поживним речовинам активніше постачатися до рослини.

Пасинкування

У липні треба позбутися від бічних пагонів, які ростуть з пазушних бруньок. Крихітні гілочки можете обламувати руками. Та повністю пагони прибирати не треба, варто залишити кілька нижніх листків.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чеканка

Під час цього процесу треба видалити верхні частини пагонів. Чеканку проводять у серпні. Обрізку на висоті 2 метрів роблять секатором до рівня, де розташований перший листок.

Цей процес стимулює швидке дозрівання винограду, забезпечуючи правильне харчування грон.