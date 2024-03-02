Вважається, що найкращим періодом для висадки цибулин гладіолусів є друга половина весни. Важливо, щоб температура повітря була понад 10°C, тоді рослини не замерзнуть та будуть добре рости.

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У якому місяці садити гладіолуси

Весна цього року прийшла вчасно, втім не варто ризикувати з посадкою, адже березень ще може принести сніг та заморозки. Оптимальним часом посадки вважається час від середини квітня до кінця травня.

Якщо ви живете в північному чи західному регіоні України – дочекайтеся травня, а от жителі південних та східних областей можуть висаджувати гладіолуси раніше.



Найкращий час для посадки гладіолусів – весна / Фото Unsplash

Вибір цибулин гладіолусі

Дуже важливо обрати якісні цибулини без дефектів. Серед характерних ознак – вони мають бути блискучими, пружними та мати центральний пагін. Прикореневі горбки мають бути світлого кольору.

Кожного року рекомендується змінювати місце висадки. Найкраще цим квітам підходить ділянка під сонцем без протягів. Ґрунт для гладіолусів має бути піщано-глиняним. Перекопайте землю перед посадкою та додайте добриво – калійне чи фосфорне підживлення. Органічні добрива використовувати не варто.