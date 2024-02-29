Насіння редиски сіють у ґрунт навесні. Найкращий час для посадки – кінець березня та початок квітня. Овоч росте швидко, лише для того, щоб на грядці був гарний врожай, треба знати ключові правила при посадці.

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Редиска вважається однією з найбільш ранніх овочів. Вона швидко росте, тож від появи перших сходів до повноцінного збору врожаю може пройти від 25 до 40 днів. Однак все залежить від сорту та умов вирощування.

Обов’язково посадіть редиску цієї весни, оскільки вона дуже корисна: містить аскорбінову кислоту, вітаміни групи B, P, PP, білкові речовини, амінокислоти та мінерали.



Все, що треба знати про саджання редиски навесні / Фото Pexels

Коли і як сіяти редиску

Найкраще сіяти редиску на грядках в кілька етапів. Перше насіння можна сіяти під агроволокно, як тільки дозволить земля. Насіння почне проростати при температурі +2 – 3°С, паростки виносять приморозки до -3°С.

Насіння редиски сіють рядками, дистанція між ними має складати 8 – 10 сантиметрів. Робіть неглибокі борозенки з насінням, приблизно 1 – 2 сантиметри. Добре сіяти редиску у вологу землю.

Після того, як з’являться перші листочки, редиску треба прорідити та залишити між рослинами 4 сантиметри, щоб вони змогли вродити хороші коренеплоди. Однак садівники радять одразу сіяти редиску з дистанцією, щоб потім при проріджуванні не пошкодити корінь рослини.

Як доглядати за редискою

Овоч не є вибагливим щодо якості ґрунту, але найкраще садити на пухкій чи багатій на органіку землі. Треба пам’ятати, що редиску варто прополювати від бур’янів, розпушувати землю та захищати рослини від шкідників.

Якщо засуха – обов’язково поливайте, інакше врожаю не буде. Найкраще це робити двічі на день – зранку та ввечері. Втім не варто надмірно поливати редиску, оскільки вона почне тріскатися.

Якщо бадилля почне жовтіти через брак азоту, треба зробити настій з курячого посліду чи коров’яку або підживити редиску мінеральним добривом. У випадку, якщо редиска погано зав’язується, це означає, що рослині бракує калію. Ним багатий деревний попіл. Просто посипте ним рослину та землю навколо редиски.