Коли сіяти редиску на осінь: зберете другий урожай

Восени можна зібрати другий урожай редиски, який стане чудовим доповненням для створення свіжих салатів чи страв. Посадити редиску можна в серпні, тож далі розповімо, як це правильно зробити.

Редиска є раннім овочем, який найперше збирають на початку весни, втім зібрати другий урожай цілком можливо навіть восени, пише 24 Канал. Втім, посадка наприкінці літа вимагає певних особливостей.

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Коли сіяти редиску на осінь

Редиска любить рости на родючому ґрунті, втім овочі не є сильно вибагливими. Потрібно вибирати вологі нейтральні ділянки, які багаті на поживні речовини. Посадку потрібно проводити в тінистій чи напівтінистій ділянці. Перед посівом можна трохи удобрити грядку компостом чи перегноєм.

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Щоб вживати редиску восени, потрібно обирати ранні та теплолюбні сорти, які дадуть урожай вже через 30 днів. Посадити такий сорт потрібно в серпні на глибину 2 сантиметри з відстанню 3 сантиметри від рослини та 10 сантиметрів між рядами.



У серпні можна посадити редиску на осінь / Фото Pexels

У серпні денна температура досить тепла, а ночі прохолодніші, що створює ідеальні умови для вирощування цих овочів. Осіння редиска виросте солодкою та соковитою.

Після посадки, редиску потрібно рясно й часто підливати, щоб запобігти гіркоті та жорсткості.

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Отримати урожай овочів можна навіть взимку. Для цього їх потрібно висіяти в теплиці, обираючи спеціальні зимостійкі сорти, які не будуть тріскатися й добре переживуть морози. Поливати редиску в теплиці потрібно помірно, щоб листя коренеплодів не зрослося між собою.