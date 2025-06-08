Зелені свята – 2025: коли треба знімати зелень, якою прикрасили дім

Зелені свята або ж Трійця – це одне з найшанованіших християнських свят в Україні. Воно тісно переплетене з народними традиціями. І однією з них є прикрашання оселі гілками дерев, квітами, ароматними травами та зеленню.

Але виникає логічне запитання – коли саме варто знімати цю зелень? Відповідь на це питання дасть 24 Канал.

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Як відомо, зелень на Трійцю мають не лише декоративне значення, а й символічне: вважається, що вона захищає дім від зла та приносить благословення.

Коли треба знімати зелень

За народним звичаєм, зелень, якою прикрасили дім на Трійцю, знімають через тиждень після Зелених свят – у наступну неділю, яку іноді називають Батьківською, або Духовною. Це час, коли зелень вже починає в'янути, і її символічна функція завершена.



Коли треба прибирати зелень / Фото Unsplash

Важливо! Викидати таку зелень до сміття вважається недоречним. За звичаєм, її спалюють, щоб "звільнити" дім від усього негативного або закопують у землю, щоб повернути природі.

Такі дії – це не просто ритуали, а частина родинної пам'яті та зв'язку з предками. Вони допомагають зберігати традиції і дарують відчуття гармонії з природою та духовністю.

Зауважимо, що раніше Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, змістивши дати свят на 13 днів назад.