Зеленые праздники – 2025: когда надо снимать зелень, которой украсили дом
- Зелень, которой украшают дом на Троицу, снимают через неделю после праздника, в следующее воскресенье.
- Снятую зелень обычно сжигают или закапывают в землю, чтобы соблюсти традиции и освободить дом от негатива.
Зеленые праздники или же Троица – это один из самых почитаемых христианских праздников в Украине. Он тесно переплетен с народными традициями. И одной из них является украшение дома ветвями деревьев, цветами, ароматными травами и зеленью.
Но возникает логичный вопрос – когда именно стоит снимать эту зелень? Ответ на этот вопрос даст 24 Канал.
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Как известно, зелень на Троицу имеют не только декоративное значение, но и символическое: считается, что она защищает дом от зла и приносит благословение.
Когда надо снимать зелень
По народному обычаю, зелень, которой украсили дом на Троицу, снимают через неделю после Зеленых праздников – в следующее воскресенье, которое иногда называют Родительским, или Духовным. Это время, когда зелень уже начинает увядать, и ее символическая функция завершена.
Когда надо убирать зелень / Фото Unsplash
Важно! Выбрасывать такую зелень в мусор считается неуместным. По обычаю, ее сжигают, чтобы "освободить" дом от всего негативного или закапывают в землю, чтобы вернуть природе.
Такие действия – это не просто ритуалы, а часть семейной памяти и связи с предками. Они помогают сохранять традиции и дарят ощущение гармонии с природой и духовностью.
Заметим, что ранее Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, сместив даты праздников на 13 дней назад.