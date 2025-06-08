Зеленые праздники – 2025: когда надо снимать зелень, которой украсили дом

Зеленые праздники или же Троица – это один из самых почитаемых христианских праздников в Украине. Он тесно переплетен с народными традициями. И одной из них является украшение дома ветвями деревьев, цветами, ароматными травами и зеленью.

Но возникает логичный вопрос – когда именно стоит снимать эту зелень? Ответ на этот вопрос даст 24 Канал.

Смотрите также Когда будем праздновать Зеленые праздники в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Как известно, зелень на Троицу имеют не только декоративное значение, но и символическое: считается, что она защищает дом от зла и приносит благословение.

Когда надо снимать зелень

По народному обычаю, зелень, которой украсили дом на Троицу, снимают через неделю после Зеленых праздников – в следующее воскресенье, которое иногда называют Родительским, или Духовным. Это время, когда зелень уже начинает увядать, и ее символическая функция завершена.



Когда надо убирать зелень / Фото Unsplash

Важно! Выбрасывать такую зелень в мусор считается неуместным. По обычаю, ее сжигают, чтобы "освободить" дом от всего негативного или закапывают в землю, чтобы вернуть природе.

Такие действия – это не просто ритуалы, а часть семейной памяти и связи с предками. Они помогают сохранять традиции и дарят ощущение гармонии с природой и духовностью.

Заметим, что ранее Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, сместив даты праздников на 13 дней назад.