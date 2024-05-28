Насправді не всі знають для чого викопувати тюльпани та чи треба це взагалі робити. Відповідь доволі проста. Така дія призводить для подальшого розвитку цибулин, тому це просто необхідно зробити після їхнього цвітіння.

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Коли викопувати тюльпани

Час цвітіння тюльпанів складає від 10 до 14 днів. Після того, як квітка відцвіте, треба видалити насіннєву коробку. Після цього тюльпани мають ще приблизно місяць рости на тому ж самому місці, де росли до цього. Одразу після цвітіння їх викопувати не варто.

Загалом тюльпани можна тримати на клумбі аж до повного пожовтіння листя. Це може бути ознакою, яка підкаже вам час для викопування квітів. Садівники радять викопувати цибулини наприкінці липня.

Коли викопувати тюльпани: дивіться відео

Після викопування стебла та листя обрізати не треба, оскільки вони мають залишатися разом з цибулинами. Залишайте їх у розсаднику чи теплиці невеликими купками за температури +20-30°С, але перед цим дайте їм просохнути в тіні. За бажання цибулини можна промити в 5% розчині марганцівки.

Більшість садівників та дачників зрізають квітконоси тюльпанів після цвітіння. Квіти можна зрізати одразу ж після того, як тюльпани відцвіли і у них пообпадали пелюстки. Натомість зелене листя не можна чіпати, адже воно все ще живить цибулину. Чим підживити тюльпани після цвітіння та що покласти в ґрунт читайте в нашому матеріалі.