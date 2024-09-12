Коли садити тюльпани восени, аби вони розвивалися найкраще

Тюльпани – це квіти, що символізують весну, але ось висаджувати цибулини в ґрунт потрібно восени. І зробити це потрібно вчасно, аби потім насолодитися цвітінням.

Створити яскраву клумбу можуть навіть квітникарі-початківці, адже тюльпани – це одні з найпростіших у вирощуванні квітів. Головне – це придбати якісні цибулини та обрати правильний час для посадки рослин.

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Як обрати час для посадки тюльпанів

Перше, на що вам потрібно зважати – це температура ґрунту. В ідеалі під час посадки вона має становити 7 – 10 градусів. Посадку можна проводити і восени, і навесні, але якщо ви оберете останній варіант, цвітіння почнеться значно пізніше, а також підіймається ймовірність загибелі квітів.

А ось якщо ви посадите цибулини ще восени, тоді вони встигнуть вкоренитися ще до того, як настане зима. А ось щойно з'явиться весняне тепло, почнеться активний розвиток рослини, і на ній з'являться бутони.

Для того, щоб знайти ідеальний час для посадки тюльпанів, почати вимірювання температури ґрунту потрібно ще з середини вересня. На півдні висаджування цибулин проводиться пізніше, ніж на півночі. Пов'язано це з тим, що за надто теплої погоди рослини можуть не тільки вкоренитися, але й почати зростати. І початок холодів призведе до того, що вони просто загинуть.



Тюльпани потрібно висаджувати вчасно / Фото Pexels

Коли найкраще садити тюльпани

Термін посадки рослин може суттєво відрізнятися з року в рік. Крайній термін посадки за умов дуже теплої осені іноді може продовжуватися навіть на початок грудня, тож єдиний ваш орієнтир – це температура.

Важливо враховувати, що нічна температура в період посадки тюльпанів не має опускатися нижче за нуль. Якщо ви втратите час і холоди почнуться, але тюльпани все ще потрібно буде висадити, важливо вкрити землю мульчею чи гілками хвойних рослин.

Для посадки тюльпанів потрібно обрати не затінену ділянку, з якої швидко зійде тала та дощова вода. Також негативно на ріст рослини впливатиме і нестача сонячного проміння: квіти почнуть тягнутися за світлом, і це призведе до викривлення стебел.