Чорнобривці – це ідеальні рослини для новачків, адже вони прості у вирощуванні, не потребують багато догляду, а також можуть створити ідеальні яскраві акценти на клумбі. Також чорнобривці відомі й тим, що можуть відлякувати шкідливих жуків – а це робить їх неймовірним органічним засобом проти неприємних комах.

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Як збирати чорнобривці

Щойно ви помітили, що квіти чорнобривців починають в'янути – це вже сигнал, що настав час збирати насіння. І у кожній квітці них насінин багацько – вони мають довгу та тонку форму, на одному кінці чорні, а на іншому – кремові.

Довжина насінини – від 2,5 до 3,8 сантиметра. Сім'янки технічно вважаються плодами, і кожна з них містить одну насінинку. Та саджати їх потрібно у цілому вигляді, тож для ваших цілей сім'янка і насінина – це практично одне й те саме.



Чорнобривці можна посадити з насіння / Фото Pexels

Тож перший пункт у зборі насіння – це дочекатися, поки квітка зів'яне і засохне. Вам потрібно вибирати тільки ті голівки квітів, які виглядають вже повністю сухими. Зелений колір має зберігатися на основі тільки у дуже невеликій кількості. А якщо його багато, це свідчить про те, що вона ще не висохла достатньо.

Головку квітки від рослини потрібно зрізати на кілька сантиметрів – приблизно на 8 – від стебла, аби насіння не пошкодилося. Зів'ялі пелюстки варто затиснути між великим та вказівним пальцем однієї руки, а іншої притримати основу квіткової головки. Руки потягніть обережно у різні боки, щоб пелюстки відірвалися від основи. Разом з ними відійдуть і загострені кінці насінин.

Після того, як ви зберете частинки чорнобривців, насіння потрібно розкласти на добу для просушування. І найкраще зберігати насіння чорнобривців у паперовому конверті, аби туди не проникала зайва волога. Навесні насіння чорнобривців потрібно посадити, і тоді ви отримаєте нове покоління квітів.