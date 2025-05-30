Як обрати комбікорм для кроликів: основні поради

Комбікорм є основою раціону кроликів, та для того, щоб тварини добре росли й не хворіли, потрібно підібрати правильну суміш. Дачники вже знають певні секрети, тому розповіли, що кроликам підходить найкраще.

Для кроликів треба обирати лише спеціалізований комбікорм, оскільки він збалансований за поживністю й має потрібні компоненти, пише 24 Канал.

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Як обрати комбікорм для кроликів

Якісний комбікорм для кроликів має складатися з трьох компонентів. Саме вони дозволять їм насититися й допоможуть в рості.

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Мелені зернові – пшениця, кукурудза та овес. Вони повинні складати основну складову корму – від 30 до 45% загальної маси суміші. Корм із зерновими особливо потрібен лактаційним кролицям та молодим кроликам.



Комбікорм є важливим для кроликів / Фото Pexels

Джерело протеїнів необхідне для росту й швидкого набору ваги. У складі комбікорму має бути соняшникова та соєва макуха, кісткове борошно, кормові дріжджі та соєвий шрот.

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А ще вітамінно-мінеральний комплекс має бути так збалансований, щоб кролики змогли отримати речовини, яких немає в достатній кількості в інших компонентах корму. Наповнені мінералами та вітамінами є премікси, фармацевтичні суміші, крейда та кухонна сіль.